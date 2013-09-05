欧元债市：德债收益率触及一年半高位，因欧洲央行暗示不会很快行动

* 10年期德债收益率升穿2%，英美公债收益率均上涨

* 欧洲央行维持对通胀温和基调，但预计不太可能采取政策行动

* 西班牙公债标售顺利

路透伦敦9月5日 - 德国10年期公债收益率周四突破2%，为2012年3月来首见，因经济不断改善，且欧洲央行暗示不会很快采取政策行动压制利率升势。

英国10年期公债收益率 和美国10年期公债收益率 都触及2011年7月来最高，接近3%。

今日欧洲央行和英国央行维持利率不变，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)成为唯一的一家可能对一系列强劲的经济数据作出反应的主要央行。市场预计美联储可能在9月18日货币政策会议后缩减货币刺激措施。

在周五美国公布就业报告前，今日公布的服务业和初请失业金数据都强于预期，巩固了美联储很快可能开始缩减购债的观点。

尽管欧洲央行在9月货币政策声明中表示，准备降息或向经济挹注更多资金，但欧元区公债收益率仍普涨，货币市场利率上升。

欧洲央行总裁德拉吉表示，尽管有改善，但经济的风险仍偏向下行。

德国10年期公债收益率 升穿2%，为去年3月来首见，大涨10个基点。

“尽管言论对通胀态度温和，但看来没有实质行动。德拉吉还是希望通过讲话来控制事态，”ICAP策略师Philip Tyson表示。

德债期货 跌超过一大点，报138.59，为近一年最低。

意大利10年期公债收益率 升11个基点，报4.53%，西班牙10年期公债收益率 升10个基点，报4.61%。