欧元债市：欧债收益率下跌，因ECB总裁暗示或使用长期再融资操作(LTRO)

* 欧洲央行总裁德拉吉称央行准备使用长期再融资操作
* 德拉吉的讲话被视为对通胀的立场温和，提振欧债表现
路透伦敦9月23日 - 欧债收益率周一下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示可能向银行又一次提供低成本贷款，以维持宽松货币政策，令市场意外。
德拉吉向欧洲议会经济及货币事务委员会表示，欧洲央行准备在有需要时使用任何工具，包括又一次长期再融资操作(LTRO)，以维持短期货币市场利率在欧洲央行中期通胀评估支持的水平。
欧洲央行透过在2011年12月和2012年2月提供两轮长期再融资操作，提供超过1万亿欧元贷款，以支持银行借贷活动及避免信贷紧缩。
分析师原本预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周维持其购债规模不变的决定将缓和欧洲央行推出更多货币刺计划的压力。
“我们看到德拉吉的讲话暗示可能进一步支持银行，”RIA Capital Markets公债Nick Stamenkovic策略师说。
“提及LTRO本身就表明他们可能担忧不少银行偿还LTRO本息的能力，以及这对流动性造成的影响。德拉吉的讲话也明确显示欧洲央行对欧元区经济前景仍然非常谨慎。”
最新数据显示，欧元区银行的过剩流动性达到2,210亿欧元。从过往的经验来看，过剩流动性达到2,000亿欧元，市场利率会开始上升。
10年期德债 收益率下跌3.6个基点，至1.87%，且德债期货 被推高。交易商说，美联储官员对通胀立场温和的讲话也提供支撑。
风险较高的欧元区公债也上涨，10年期意大利公债 收益率跌2.3个基点，至4.27%，10年期西班牙公债收益率跌3个基点，至4.28%。
爱尔兰公债溢价下跌至近三年半低位，此前穆迪向将爱尔兰平等恢复至投资级又迈进了一步。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)