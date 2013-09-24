欧元债市：德债收益率下滑，受德国Ifo数据逊于预期及欧洲央行官员讲话影响

* 德国企业信心升至17个月最高，但低于预期

* 美联储和欧洲央行进一步发出对通胀温和的信号

* 在德拉吉谈及LTRO后，欧元区公债收益率普跌

路透伦敦9月24日 - 德国公债收益率周二下滑，此前一调查显示德国企业信心没有预期的强劲，且欧洲央行政策制定者暗示货币政策将保持宽松。

德国经济智库Ifo周二公布的调查显示，德国9月IFO企业景气判断指数为17个月最高的107.7，但低于路透调查预估的108.2。数据引发投资人担心，市场消化的经济复苏可能太快。

近几日央行官员讲话基调对通胀更为温和也令市场意外。美联储上周没有缩减大规模购债计划，投资人震惊。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二表示，现在谈论央行撤出应对危机的货币政策措施还太早。他也表示对央行而言，非常规的货币政策工具仍很重要。

昨日，欧洲央行总裁德拉吉向欧洲议会经济及货币事务委员会表示，欧洲央行准备在有需要时使用任何工具，包括又一次长期再融资操作(LTRO)，以维持短期货币市场利率在欧洲央行中期通胀评估支持的水平。

10年期德债 收益率下跌6个基点，至1.80%，且德债期货 升至三周高位139.60，收报139.54，涨76个跳动点。

欧洲央行的暗示令欧元区公债全面走强。10年期意大利公债 收益率跌3个基点，至4.24%。(完)

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