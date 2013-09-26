欧元债市：意大利公债收益率攀升，因政治局势再度紧张

* 意大利公债表现不及其他欧元区公债，受累于政治紧张局势

* 意大利周五将标售高至60亿欧元公债

* 德债小幅走低，因美国上周初请失业金人口减少

路透伦敦9月26日 - 意大利公债收益率周四跳升，因该国脆弱的执政联盟内部的局势再度紧张，且意大利将在周五标售公债，计划筹资多达60亿欧元。

意大利公债跑输其他欧元区公债，因支持前总理贝鲁斯柯尼的中右翼议员再度威胁，如果贝鲁斯柯尼被逐出议会，他们将辞职。

交易商和投资者还为周五进行的五年和10年期意大利公债标售预留空间。周二进行的两年期公债以及周四进行的六个月国库券标售均获良好的需求。

根据Markit提供的数据，10年期意大利公债与可比德债收益率差 扩阔至逾一周最阔256个基点，意大利公债违约保险成本处于两周高位246个基点。

10年期意大利公债收益率 攀升9个基点，至4.32%。10年期西班牙公债收益率 上扬5个基点，报4.34%。

但Intesa SanPaolo的固定收益策略师Sergio Capaldi指出，对决策者而言，政府解体的的后果太严重，他们不会允许这样的情况发生。