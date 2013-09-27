欧元债市：意大利公债收益率上涨，因该国政局紧张抑压该国公债需求

基金产业：葛罗斯与PIMCO和解，8,100万美元结束两年半缠讼--消息人士
路透纽约3月27日 - 知名债券投资人葛罗斯已与前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)就自己当年骤然离开PIMCO的法律诉讼达成和解，和解金额约8,100万美元，结束双方两年半的缠斗戏码。
* 意大利总理和总统将就政治危机会晤
* 意大利10年期公债标售得标利率上升至三个月高位
* 意大利10年期公债收益率再次高于可比西班牙公债收益率
* 德债期货上涨，因意大利忧虑及美国财政僵局
路透伦敦9月27日 - 意大利公债收益率和违约保护成本周五上涨，因意大利政局再次紧张，打压投资人对欧元区第三大经济体公债标售的需求。
意大利标售60亿欧元10年期公债的得标利率升至三个月高位。反映需求的投标倍数为1.4，8月底时为1.5。
意大利公债承压，因意大利前总理贝鲁斯柯尼的中右派政党表示，如果参议院下周投票决定将贝鲁斯柯尼逐出议会，中右派政党将退出目前的联合政府。
意大利总理莱塔和总统纳波利塔诺周五会晤，将讨论上月被裁定逃税的贝鲁斯柯尼带来的政治僵局。
意大利政府也尝试解决如何可避开计划中的上调销售税，同时收紧目前已超出欧盟规定的预算赤字。
意大利在公债标售后，其公债跑输其他欧元区公债。10年期意大利公债 收益率升8个基点，报4.42%，回到高于可比西班牙公债收益率的水平。西班牙10年期公债 收益率升2个基点，报4.37%。
10年期意大利公债和德债收益率差走宽14个基点，至约两个月来最高的270个基点。根据Markit提供的数据，意大利公债违约保护成本升4个基点，至250个基点，为7月23日来最高。
欧元区二线国家公债和较高风险资产走软，刺激避险德债需求。德债期货跳涨约50个基点，至140.46，此为一个月高位。10年期德债 收益率跌5个基点，报1.73%。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透北京3月28日 - 中国山东安丘农商行、成都农村商业银行等最新公布2017年同业存 单发行计划，至此，已有452家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模147,664.5亿元人 民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行
路透上海3月28日 - 此前出现短期融资券违约的中国春和集团日前公告，鉴于经营持续严重困难且无法提供切实可行的增信措施，预计其12春和债 2017年年度利息偿付存在困难。