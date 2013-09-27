欧元债市：意大利公债收益率上涨，因该国政局紧张抑压该国公债需求

* 意大利总理和总统将就政治危机会晤

* 意大利10年期公债标售得标利率上升至三个月高位

* 意大利10年期公债收益率再次高于可比西班牙公债收益率

* 德债期货上涨，因意大利忧虑及美国财政僵局

路透伦敦9月27日 - 意大利公债收益率和违约保护成本周五上涨，因意大利政局再次紧张，打压投资人对欧元区第三大经济体公债标售的需求。

意大利标售60亿欧元10年期公债的得标利率升至三个月高位。反映需求的投标倍数为1.4，8月底时为1.5。

意大利公债承压，因意大利前总理贝鲁斯柯尼的中右派政党表示，如果参议院下周投票决定将贝鲁斯柯尼逐出议会，中右派政党将退出目前的联合政府。

意大利总理莱塔和总统纳波利塔诺周五会晤，将讨论上月被裁定逃税的贝鲁斯柯尼带来的政治僵局。

意大利政府也尝试解决如何可避开计划中的上调销售税，同时收紧目前已超出欧盟规定的预算赤字。

意大利在公债标售后，其公债跑输其他欧元区公债。10年期意大利公债 收益率升8个基点，报4.42%，回到高于可比西班牙公债收益率的水平。西班牙10年期公债 收益率升2个基点，报4.37%。

10年期意大利公债和德债收益率差走宽14个基点，至约两个月来最高的270个基点。根据Markit提供的数据，意大利公债违约保护成本升4个基点，至250个基点，为7月23日来最高。

欧元区二线国家公债和较高风险资产走软，刺激避险德债需求。德债期货跳涨约50个基点，至140.46，此为一个月高位。10年期德债 收益率跌5个基点，报1.73%。(完)

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