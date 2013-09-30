欧元债市：意大利公债收益率缩减升幅，因中右派政党议员不满贝鲁斯柯尼

路透伦敦9月30日 - 意大利公债收益率周一缩减深度的涨幅，因前意大利总理贝鲁斯柯尼所在的党派的内部对贝鲁斯柯尼感到不满，这为意大利可能避开提前大选带来希望。

路透周一报导，一意大利中右派政党资深议员表示，多至20名参议院贝鲁斯柯尼所在的中右派政党议员准备组成分离组织，除非贝鲁斯柯尼对瓦解意大利政府的立场软化。

这给予意大利总理莱塔拯救现政府的一次机会，此前中右翼政党的五位部长在周六辞职。

根据Tradeweb数据，10年期意大利公债 收益率报4.57%，稍早升至最高的4.75%。

10年期意大利公债和可比德债 收益率差稍早上升至略多于300个基点，为6月底来最宽水平，但尾盘报285个基点。

德债期货 升至140.87的一个月高位，但尾盘仅收高5个跳动点，报140.50。美国政府可能关门对德债市场影响不大。(完)

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