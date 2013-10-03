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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 02:23 BJT

欧元债市：评级较高的欧债下跌，因经济数据强劲

* 欧元区数据整体强劲

* 如果美国政府继续关门，德债可能得益

路透伦敦10月3日 - 评级较高的欧元区国家公债周四下跌，因欧洲经济数据整体强劲，促使投资人卖出欧债，且一系列公债标售也令市场承压。

周四出炉的报告显示，欧元区的企业复苏势头在9月进一步增强，订单增长速度加快，并且企业放缓裁员，这意味着欧元区第三季料可录得非常温和的增长率。

欧盟统计局周四公布，欧元区8月零售销售较前月增长0.7%，较上年同期下滑0.3。

西班牙，法国和英国将标售公债也令市场承压，德国周四是公众假期，市场交投清淡，尽管在周四稍后数据显示美国9月服务业增速放缓后，市场扳回部份跌幅。

10年期德债 收益率升1.1个基点，至1.81%，德债期货 跌9跳动点，收报140.23。

法国10年期公债 收益率升2个基点，至2.36%，因市场消化法国标售的74.6亿欧元长债。

在评级较低的欧债中，爱尔兰公债 收益率跌2个基点，报3.78%，此前数据显示该国9月服务业增长放缓。但西班牙公债收益率持稳在4.26%，周三跌至近五个月低位，此前该国标售公债，且西班牙服务业萎缩。

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(编译 利棣儿；审校　母红)
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