欧元债市：评级较高的欧债下跌，因经济数据强劲

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称鉴于过去几个月的数据表现，目前不可能降息，利率在合适水准
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* 欧元区数据整体强劲
* 如果美国政府继续关门，德债可能得益
路透伦敦10月3日 - 评级较高的欧元区国家公债周四下跌，因欧洲经济数据整体强劲，促使投资人卖出欧债，且一系列公债标售也令市场承压。
周四出炉的报告显示，欧元区的企业复苏势头在9月进一步增强，订单增长速度加快，并且企业放缓裁员，这意味着欧元区第三季料可录得非常温和的增长率。
欧盟统计局周四公布，欧元区8月零售销售较前月增长0.7%，较上年同期下滑0.3。
西班牙，法国和英国将标售公债也令市场承压，德国周四是公众假期，市场交投清淡，尽管在周四稍后数据显示美国9月服务业增速放缓后，市场扳回部份跌幅。
10年期德债 收益率升1.1个基点，至1.81%，德债期货 跌9跳动点，收报140.23。
法国10年期公债 收益率升2个基点，至2.36%，因市场消化法国标售的74.6亿欧元长债。
在评级较低的欧债中，爱尔兰公债 收益率跌2个基点，报3.78%，此前数据显示该国9月服务业增长放缓。但西班牙公债收益率持稳在4.26%，周三跌至近五个月低位，此前该国标售公债，且西班牙服务业萎缩。
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 利棣儿；审校 母红)
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政治和外交紧张局势持续，激发对避险资产的需求，扶助对德国24.35亿欧元10年期公债标售的需求，尽管其收益率接近数周低位。之前德国公债标售出现技术性失败。
路透渥太华4月12日 - 加拿大央行周三一如预期维持利率在0.5%不变 ，称尽管1月经济增速高于预期，但现在得出经济已走上持续增长轨道的 结论“为时过早”。 加拿大央行重申了经济中仍存在大量过剩产能的立场，上调了2017年 经济增长预估，但下调了潜在增长预估，因“投资持续疲弱”。 2017年经济增长加快，但未来增长放缓，意味着央行现在预计产能缺 口将在2018年上半年消失，早于1月时决策者预计的2018年中。 加拿大央行在报告中指出，企业投资仍远低于当前复苏阶段应有的水 平，薪资增长仍迟缓，但住宅投资强于预期。 “央行管委会承认，近期数据强劲，但部分仅是暂时性的，关注拖累 前景的重大不确定性，”加拿大央行在与币政策报告一同发表的声明中称 。 央行指出，大多伦多地区地产市场炙热，看似进入了“投机活动对房 价的影响增大”的阶段。一些经济学家认为大多地区楼市存在泡沫。 加拿大央行在2015年两次下调利率后一直维持利率不变，利率长期处 于较低水平，被认为是推高楼价的原因之一，特别