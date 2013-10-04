欧元债市：葡萄牙公债收益率跌至逾一个月低位

《全球主要国家债券发行预告》--4月3日-4月10日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
* 葡萄牙公债收益率大跌，此前完成救助评审
* 意大利公债上涨，因政治风险缓解
* 意大利参议院一委员会建议将前总理贝鲁斯柯尼逐出参议院
路透伦敦10月4日 - 葡萄牙公债收益率周五下跌至逾一个月低位，此前国际借款构机批准该国救助计划执行情况的最新一次评估。
葡萄牙公债表现优于于其他欧元区二线国家市场，后者在周五也上涨。
意大利公债延续本周的释怀涨势，此前意大利政府在议会赢得信任投票，且参议院一委员会建议将被裁定逃税罪成立的前总理贝鲁斯柯尼逐出参议院。
欧盟和国际货币基金组织表示，葡萄牙正迈向达到贷款计划目标，该国呈现经济复苏的最初迹象。
10年期葡萄牙公债 收益率下跌21个基点，报6.43%，为8月底来最低水平，两年期葡萄牙公债收益率 跌39个基点，至4.94%。葡萄牙公债的流动性低，因此走势容易被放大。
意大利10年期公债 收益率下滑7个基点，报4.31%，回到上周初在贝鲁斯柯尼的同盟威胁退出联合政府前的水平。
10年期西班牙公债 收益率跌3个基点，报4.23%。
意大利参议院一委员会建议将前总理贝鲁斯柯尼逐出参议院，并将在20天内送呈全体参议院投票。
德债期货 跌27个跳动点，报139.96，但陷入交投区间，因投资人冲量美国预算僵局长时间持续的潜在后果。
为结束美国政府部份关门的努力未取得进展，燃点市场担忧美国国会议员在10月中限期前上调举债上限的磋商将不会达成一致。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 利棣儿；审校 李军)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
* 纽约联储总裁杜德利称美联储可能今年开始缩表 * 美国通胀年率升幅创五年最大 * 美国公债也受月底买盘支撑 路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美 联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。 分析师表示，机构投资人买入，以满足月底和季末投资组合例行调整的需要，也支撑了 公债价格。 纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什 卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。美联储在上次货币 政策会议上加息后，投资人目前预计今年还将加息两次。 身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储 不是非常急于收紧政策。杜德利以支持低利率着称。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。 U.S. Bank的The Private Client Reserve固定收益部门主管Jennifer Vail表示，美联 储官员的讲话扶助拉低公债收益率
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