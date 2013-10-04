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债券 | 2013年 10月 5日 星期六 01:33 BJT

欧元债市：葡萄牙公债收益率跌至逾一个月低位

* 葡萄牙公债收益率大跌，此前完成救助评审

* 意大利公债上涨，因政治风险缓解

* 意大利参议院一委员会建议将前总理贝鲁斯柯尼逐出参议院

路透伦敦10月4日 - 葡萄牙公债收益率周五下跌至逾一个月低位，此前国际借款构机批准该国救助计划执行情况的最新一次评估。

葡萄牙公债表现优于于其他欧元区二线国家市场，后者在周五也上涨。

意大利公债延续本周的释怀涨势，此前意大利政府在议会赢得信任投票，且参议院一委员会建议将被裁定逃税罪成立的前总理贝鲁斯柯尼逐出参议院。

欧盟和国际货币基金组织表示，葡萄牙正迈向达到贷款计划目标，该国呈现经济复苏的最初迹象。

10年期葡萄牙公债 收益率下跌21个基点，报6.43%，为8月底来最低水平，两年期葡萄牙公债收益率 跌39个基点，至4.94%。葡萄牙公债的流动性低，因此走势容易被放大。

意大利10年期公债 收益率下滑7个基点，报4.31%，回到上周初在贝鲁斯柯尼的同盟威胁退出联合政府前的水平。

10年期西班牙公债 收益率跌3个基点，报4.23%。

意大利参议院一委员会建议将前总理贝鲁斯柯尼逐出参议院，并将在20天内送呈全体参议院投票。

德债期货 跌27个跳动点，报139.96，但陷入交投区间，因投资人冲量美国预算僵局长时间持续的潜在后果。

为结束美国政府部份关门的努力未取得进展，燃点市场担忧美国国会议员在10月中限期前上调举债上限的磋商将不会达成一致。(完)

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(编译 利棣儿；审校　李军)

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