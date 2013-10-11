欧元债市：公债标售需求良好推动意大利公债收益率走低，静待美国预算协议

* 意大利三年和15年期公债标售借贷成本走低

* 希腊10年期公债收益率触及四个半月低位，葡萄牙公债紧随其后

* 德债期货收高，市场静待美国达成预算协议

路透伦敦10月11日 - 意大利公债收益率周五走低，之前进行的本周最后一批公债标售获良好需求，因美国可能达成债务协议的前景提振对风险较高资产的需求。

评级为垃圾级的希腊和葡萄牙公债也上扬，因投资者再度寻求收益，有关美国政界愿意就上调债务上限达成协议，以避免短期违约的迹象令投资者备受鼓舞。

总统奥巴马和国会共和党领导人采取行动结束财政僵局，但尚未就短期恢复政府运作和上调债务上限的细节达成一致。

周五进行的60亿欧元意大利公债标售的借贷成本大幅走低。

本周意大利和西班牙进行了大规模公债标售，投资者买兴高涨，显示投资者对这两个负债承重的南欧国家的信心改善。

意大利10年期公债 尾盘回落5个基点，报4.28%，与可比德债收益率差收窄至约三周最低242个基点。

意大利公债表现强于西班牙公债，10年期意大利公债收益率跌至可比西班牙公债收益率之下，之前进行的七年期公债标售获强劲需求。10年期西班牙公债收益率 跌4个基点，报4.31%。

10年期希腊公债收益率 触及四个半月最低8.79%，葡萄牙公债收益率跌19个基点，报6.26%，为6月以来最低，但交投极为清淡。

德债收益率守在三周高位附近，周四录得一个月来最大单日升幅，因有迹象显示，华盛顿接近达成短期上调债务上限的协议。

但德债期货 收涨14个跳动点，报139.79，因投资者在周末和美国周一公共假期前更加谨慎。(完)

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