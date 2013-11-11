欧元债市：公债在清淡交投中反弹，上日受美国就业数据影响大跌

上周欧洲央行意外将指标利率下调0.25个百分点，对持续的低通胀作出反应，该举措推动短期德债收益率至数月低点。

0942 GMT时，德国公债期货 日内上涨13个跳动点，报141.15。

美国10月就业增长意外加速，雇主未受政府关门影响，显示经济稳固，同时令市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)或会很快决定缩减其购债刺激计划。

根据周五的一项路透调查，该数据公布后一级交易商目前预期美联储将在明年3月前缩减刺激政策。

欧洲和美国货币政策上的背离加剧10年期和两年期德债收益率利差走阔。

10年期西班牙公债收益率 跌2.6个基点，至4.094%；10年期意大利公债收益率 跌3个基点，报4.12%。(完)

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