欧元债市：公债在清淡交投中反弹，上日受美国就业数据影响大跌

南非汇市：兰特触及11日低位，此前总统祖玛将财长戈尔丹从国际路演中召回
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
上周欧洲央行意外将指标利率下调0.25个百分点，对持续的低通胀作出反应，该举措推动短期德债收益率至数月低点。
0942 GMT时，德国公债期货 日内上涨13个跳动点，报141.15。
美国10月就业增长意外加速，雇主未受政府关门影响，显示经济稳固，同时令市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)或会很快决定缩减其购债刺激计划。
根据周五的一项路透调查，该数据公布后一级交易商目前预期美联储将在明年3月前缩减刺激政策。
欧洲和美国货币政策上的背离加剧10年期和两年期德债收益率利差走阔。
10年期西班牙公债收益率 跌2.6个基点，至4.094%；10年期意大利公债收益率 跌3个基点，报4.12%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 王洋)
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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路透伦敦3月27日 - 欧元区公债收益率周一全线触及多周低点，因美国总统特朗普医保改革议案搁浅，引发市场质疑他推进税改和财政支出，以提振经济的能力。