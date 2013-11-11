欧元债市：葡萄牙公债收益率走低，因标普上调该国评级展望

* 穆迪将葡萄牙评级展望上调至稳定

* 葡萄牙公债表现强于多数欧元区公债，欧元区公债今日普涨

* 德债上扬，上周五录得9月以来最大单日跌幅

路透伦敦11月11日 - 葡萄牙公债收益率周一跌至近五个月低位，表现强于其他欧元区公债，因标普将该国评级展望从负面上调至稳定。

标普在上周五欧洲市场收盘后宣布上述决定，这是自7月政府危机导致葡萄牙10年期公债收益率攀升至8%之上无法长期承受水平后，最新一系列扶助改善对葡萄牙看法的消息之一。

10年期葡萄牙公债收益率 盘中最多下跌14个基点，至5.86%，接近6月初触及的低位。葡萄牙10年/两年期公债收益率差接近7月以来最阔，反应市场对该国政府进行财务重组能力的担忧降低。

其他评级较低公债收益率也攀升，西班牙和意大利10年期公债收益率 均回落2个基点，至4.11%和4.13%。

葡萄牙开始从1970年代以来最严重的经济衰退中复苏，国际基金组织(IMF)周五称，该国的救助计划在有条不紊地推进，将向葡萄牙发放另一批19亿欧元的贷款。

欧元区公债在上周五回落后今日多数上扬，美国上周五出炉的强于预期的就业数据使美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始缩减刺激规模的预期提前，推低欧元区公债。

德债期货 收跌1个跳动点，报141.01，上周五录得9月以来最大单日跌幅。10年期德债收益率 持稳在1.76%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]