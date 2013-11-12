欧元债市：希腊公债收益率跳涨，因德国政党提议对欧盟重大决定全民公投

* 德国政党提议对欧盟重大决定进行全民公投

* 希腊公债收益率远离该国在债务重组后触及的低位

* 德债跟随美债下跌，此前美国公布的就业数据强劲

路透伦敦11月12日 - 希腊公债收益率周二跳涨，因担忧德国政党提议对欧盟重大决定进行全民公投，可能使希腊化解其债务危机的努力复杂化。

进行全民公投的决定包括德国向欧盟层面的行动提供资金，以及将权力从柏林转移到布鲁塞尔，这可能影响德国对危机采取迅速行动的能力，使诸如希腊等依赖救助的欧盟成员国变得更脆弱。

“任何令救助机制运作放缓的事件也足以导致这些公债的价格出发生变化，”德国商业银行利率策略师David Schnautz说。

希腊10年期公债 收益率升43个基点，至8.58%，11月初时最低跌至7.94%，此为2012年3月希腊债务重组以来的最低位。其他年期的希腊公债收益率也上升。

德国政党的提议很可能将被总理梅克尔否决，但交易商表示，投资人仍因此卖出希腊公债，即使只是为近期涨势获利了结。

交易商称，除非德国政党的提议实现的可能性增强，否则希腊公债不会遭大举抛售。

其他评级较低的欧元区公债收益率也上升。

德债期货周二触及三周低位，跟随美债下跌，因押注美联储可能较之前所想的提早开始缩减购债。

德债期货 收低31个跳动点，报140.70，稍早触及10月23日来最低140.53。(完)

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