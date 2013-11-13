欧元债市：德债跳涨，因ECB执委普雷特巩固央行继续采取宽松政策的立场

* 华尔街日报报导，欧洲央行执委普雷特称各国央行可以利用资产负债表的容量来提升通胀

* 在欧洲央行近期意外降息后，投资人对货币政策前景持谨慎态度

* 意大利和德国顺利完成公债标售

路透伦敦11月13日 - 德债周三跳涨，此前欧洲央行(ECB)执委普雷特发表对通胀立场温和的讲话，投资人以此为藉口，买回德债。

华尔街日报报导，欧洲央行执委普雷特表示，如果欧洲央行需要提升通胀至接近央行目标，可实施负利率或向银行购买资产。

这反映市场目前对欧洲央行货币政策前景非常敏感，尽管央行给出前瞻指引，但其政策前景仍然很难预测。

就在上周，欧洲央行意外宣布减息，而在周三稍早发布的英国央行通胀报告中，其通胀立场较市场预期的更为强硬。

德债期货 涨63个跳动点，收报141.33，令10年期德债收益率 跌5个基点，至1.73%。两年德债 收益率跌1.3个基点，报0.09%。

德国标售的两年期新债，顺利被市场吸纳。

意大利标售55亿欧元三年，五年和30年期公债，短债收益率触及2010年3月来最低。10年期意大利公债 收益率跌3个基点，报4.12%。(完)

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