欧元债市：欧元区公债上涨，因下任美联储主席提名人叶伦坚持刺激措施

* 下任美联储主席提名人叶伦坚持刺激措施

* 法国GDP数据令人失望，德国经济成长放缓

* 数据巩固了欧洲央行宽松货币政策立场

路透伦敦11月14日 - 欧元区公债周四上涨，此前下一任美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席提名人叶伦暗示美联储不急于缩减购债。

数据显示欧元区第三季经济表现迟滞，巩固了欧洲央行宽松货币政策立场，带动公债市场升势。

现任美联储副主席叶伦在参议院提名确认听证会时表示，过早结束美联储目前的货币刺激措施是“危险的”。

叶伦在讲话稿中表示，美联储需要“做更多工作”来帮助经济和就业市场。在叶伦的讲话稿提前泄露后，德债和美国公债上扬。

这扶助平息因上周美国发布强于预期就业报告后债市的不安。该就业报告促使投资人将美联储开始缩减购债的预期日期提前。

德债期货 升37个跳动点，报141.70，扩大昨日欧洲央行(ECB)执委普雷特发表对通胀立场温和讲话后的升势。

10年期德债收益率 跌3个基点，至1.70%。其他较高评等欧元区公债收益率跌约4个基点。意大利10年期公债收益率 跌6个基点，报4.07%。

欧元区周四公布的数据巩固了欧元区经济需要更多支撑的想法。数据显示法国第三季经济意外萎缩0.1%，而德国经济成长放缓。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]