欧元债市：意大利公债收益率攀升，因欧盟对该国2014年预算发出警告

* 欧盟执委会对意大利预算发出警告，该国公债收益率攀升

* 德债企稳，之前受央行或保持刺激计划驱动大幅攀升

* 爱尔兰公债持稳，该国决定不再申请预防性信贷额度

路透伦敦11月15日 - 意大利公债收益率周五攀升，之前欧盟执委会警告称，该国明年的预算草案可能违反欧盟的规定，使其债务问题再度成为关注焦点。

欧盟执委会表示，芬兰、马耳他和卢森堡也存在违反规定的风险，而西班牙、荷兰、斯洛文尼亚和法国只是刚好能达标，没有出错的余地。

分析师称，意大利背负着2万亿欧元的债负，保持预算赤字受控对该国而言十分关键，而其左右翼政党组成的联合政府非常脆弱，这进一步增加了实现预算目标的难度。

意大利10年期公债收益率 攀升4个基点，报4.10%，表现不及欧元区其他国家的公债。

收益率升幅受限，因市场臆测欧洲央行在上周降息后可能进一步放宽政策。

在上周标售创纪录规模的通膨保值公债后，市场的供应压力缓解，这也限制收益率涨幅。

意大利周四表示，将放弃通常在月底进行的五年期公债标售。取而代之的是，该国将在下周一发行2018年12月到期的公债，取代部分2015年和2017年到期的公债。

10年期西班牙公债收益率 上扬2个基点，报4.10%。该国计划在下周四标售新的四年期公债，周一宣布标售规模。

10年期德债收益率 在1.71%附近企稳，但可能录得过去10周中第七周下跌。德债期货 跌7个跳动点，收报141.63，过去两个交易日累积上扬1个大点。

欧元区其他公债持稳，爱尔兰决定在当前的救助计划今年结束后，不再申请预防性信贷额度。市场对此决定表示认可。

10年期爱尔兰公债收益率 持稳在3.55%，危机最严重时期曾触及15%以上的高位。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]