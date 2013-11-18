欧元债市：意大利公债小涨，因五年期公债交换吸引强劲需求

* 意大利发行2018年公债，交换2015和2017年到期公债

* 欧元区公债普涨，受助于宽松政策前景

* 欧洲央行政策前景支撑欧元区公债，尤其是二线公债

路透伦敦11月18日 - 意大利公债价格周一小涨，因政府更加稳定以及央行超宽松政策前景吸引投资者参与该国五年期公债交换操作。

意大利财政部发行33亿欧元2018年12月到期的指标公债，交换2015和2017年到期的五年公债。

根据ING提供的数据，周一的换债规模较之前七次标售的平均规模增加了一倍，且分析师称，这显示如果定期进行此类操作，能有效延长意大利公债的期限。

10年期意大利公债收益率 跌2.5个基点，报4.07%，接近11月触及的五个月低位4.04%。10年期意大利/德国公债收益率差基本持稳在239个基点。

欧元区其他公债普遍上扬，受助于货币政策可能进一步放宽的前景。不仅欧洲央行在本月稍早意外降息，且美联储主席提名人叶伦在提名确认听证会上的讲话也被视为对通胀持温和立场。

德债期货 攀升22个跳动点，报141.85。10年期德债收益率 回落2.4个基点，报1.68%。其他高评级公债收率也下跌2个基点。

10年期比利时公债收益率 下挫4.6个基点，报2.39%，之前比利时取消了今年最后一批公债标售。(完)

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