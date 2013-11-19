欧元债市：欧元区公债回落，因央行官员讲话的通胀立场不及上周温和

* 欧美央行官员讲话的通胀立场不及上周温和，重压欧元区公债

* 投资者为周四进行的西班牙公债标售作准备

路透伦敦11月19日 - 欧元区公债价格周二走低，因欧美央行官员的讲话使各类资产的普遍升势降温。之前有关央行将保持宽松政策的预期推高各类资产价格。

市场对央行官员的讲话越来越敏感，因投资者正努力预测未来央行将采取怎样的政策行动，尽管‘前瞻性指引’的目的就是为市场提供货币政策未来走向的指引。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员表示，美国经济状况改善，巩固了美联储可能较预期提前缩减刺激规模的观点。

欧洲央行执委普雷特也表示，未见欧元区经济中的通缩风险。

市场认为，这些讲话的通胀立场不及上周温和。普雷特上周的讲话使欧洲央行购买资产的可能性增加，而美联储主席提名人叶伦为美联储的超宽松货币政策辩护。

市场焦点现转向欧洲市场收盘后，美联储主席贝南克在国家经济俱乐部发表的讲话，以及美联储周三发布的10月政策会议记录。

10年期德债收益率 上扬4个基点，报1.72%。荷兰和芬兰公债收益率也上扬4个基点。

智库ZEW月度调查显示，11月德国经济景气判断指数升至54.6，创2009年10月以来最高。该指数上月为52.8，不过现状指数恶化。ZEW的一位经济学家称，这部分反应了欧洲央行本月意外降息的原因。市场认为，央行降息是经济出现问题的信号。

德债期货 跌44个跳动点，报141.59，在跌穿位于10月高位142.32附近的关键技术位后，跌势加速。分析师认为，该水准为关键阻力位。

西班牙公债收益率普遍持平，分析师预计，短期公债将面临一定的抛压，因投资者为周四的新债标售作准备。

西班牙计划在周四标售25-35亿欧元的新三年期公债。

在周二进行的标售中，该国的一年期融资成本降至纪录最低水平。(完)

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