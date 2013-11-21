欧元债市：欧元区公债下跌，因美联储会议记录重燃缩减购债忧虑

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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* 美联储会议记录暗示美联储可能很快缩减购债
* 欧元区公债全线下跌
* 西班牙公债标售获得强劲需求
路透伦敦11月21日 - 欧元区公债周四在交投震荡中下跌，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月会议记录令投资人忧虑美联储可能很快缩减购债。
欧元区公债下跌的另一原因是，欧洲央行总裁德拉吉淡化央行正考虑存款利率下降至负值区域的传言。
美联储和欧洲央行政策前景迥异，令美债较德债收益率差扩大至接近七年高位。
德债期货 收低46跳动点，报140.98，10年期德债收益率 升3个基点，报1.74%。10年期美债收益率 持平在2.79%。
美联储周三公布的10月29日-30日政策会议记录显示，美联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。
美债和德债收益率差报104个基点，距离周三盘后触及的七年高位109个基点不远。
收益率差最近走宽反映美联储和欧洲央行货币政策前景背道而驰，弱于预期的欧元区采购经理人指数(PMI)等近期欧元区数据支持欧洲央行将保持宽松政策的可能性。
欧元区二线公债价格也下跌，尽管西班牙标售35亿欧元2017年到期的新债需求强劲。
西班牙10年期公债 收益率升1.8个基点，报4.12%，意大利公债 收益率升1.7个基点，报4.10%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
路透上海4月7日 - 中国浙江省财政厅周五公告，将于下周五(14日)招标发行总额268.6429亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债95.2193亿元，专项债173.4236亿元，期限均为五、七和10年。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 28.5658 4月14日下午2:00-2:40 4月17日 七年 28.5658 10年 38.0877