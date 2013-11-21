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债券 | 2013年 11月 22日 星期五 03:27 BJT

欧元债市：欧元区公债下跌，因美联储会议记录重燃缩减购债忧虑

* 美联储会议记录暗示美联储可能很快缩减购债

* 欧元区公债全线下跌

* 西班牙公债标售获得强劲需求

路透伦敦11月21日 - 欧元区公债周四在交投震荡中下跌，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月会议记录令投资人忧虑美联储可能很快缩减购债。

欧元区公债下跌的另一原因是，欧洲央行总裁德拉吉淡化央行正考虑存款利率下降至负值区域的传言。

美联储和欧洲央行政策前景迥异，令美债较德债收益率差扩大至接近七年高位。

德债期货 收低46跳动点，报140.98，10年期德债收益率 升3个基点，报1.74%。10年期美债收益率 持平在2.79%。

美联储周三公布的10月29日-30日政策会议记录显示，美联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。

美债和德债收益率差报104个基点，距离周三盘后触及的七年高位109个基点不远。

收益率差最近走宽反映美联储和欧洲央行货币政策前景背道而驰，弱于预期的欧元区采购经理人指数(PMI)等近期欧元区数据支持欧洲央行将保持宽松政策的可能性。

欧元区二线公债价格也下跌，尽管西班牙标售35亿欧元2017年到期的新债需求强劲。

西班牙10年期公债 收益率升1.8个基点，报4.12%，意大利公债 收益率升1.7个基点，报4.10%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校　母红)
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