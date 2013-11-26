欧元债市：欧元区公债上扬，受助于欧洲央行将进一步降息的传言

路透基点：数银行有意参与中国东方资产管理3亿美元三年期联贷--TRLPC
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透伦敦11月26日 - 欧元区公债周二上扬，欧洲央行官员的讲话使投资者更加确信欧洲央行将进一步放宽政策。
美国数据喜忧参半，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在明年继续购债。
欧洲央行管委利卡宁表示，如果需要，央行仍有采取利率行动的空间，尽管利率已非常接近零。
这与另外两位管委诺亚和韩伟森周一的讲话如出一辙，但鹰派执委莫尔许则警告称，央行采取行动的空间有限，过度流动性政策不应成为常态。
周五将公布的通胀数据是12月5日欧洲央行政策会议前影响市场预期的关键因素。
德债期货 上扬38个跳动点，收报141.70。10年期德债收益率 跌4个基点，报1.69%。其他高评级欧元区公债收益率下跌2-3个基点。
10年期意大利公债收益率 也下跌3.1个基点，报4.07%，因该国进行的公债标售需求强劲。西班牙10年期公债收益率下跌，报4.17%。
在今日进行的零票息公债标售中，意大利两年期公债收益率跌至七个月低位1.16%，因该国融资需求降低，且欧元区的超宽松政策带动对短期公债的需求。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透上海3月30日 - 中国重庆市财政局周四公告，将于下周五(4月7日)招标发行总额28 0亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债100亿元、专项债180亿元，各含五年和七年品 种。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新债 债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60 小计 100
该期债为财政部今年第15期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。具体招标时间为3月31日上午10:35-11:35，4月5日开始计息，招标结束至4月5日进行分销，4月7日起上市交易。