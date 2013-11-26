欧元债市：欧元区公债上扬，受助于欧洲央行将进一步降息的传言

路透伦敦11月26日 - 欧元区公债周二上扬，欧洲央行官员的讲话使投资者更加确信欧洲央行将进一步放宽政策。

美国数据喜忧参半，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在明年继续购债。

欧洲央行管委利卡宁表示，如果需要，央行仍有采取利率行动的空间，尽管利率已非常接近零。

这与另外两位管委诺亚和韩伟森周一的讲话如出一辙，但鹰派执委莫尔许则警告称，央行采取行动的空间有限，过度流动性政策不应成为常态。

周五将公布的通胀数据是12月5日欧洲央行政策会议前影响市场预期的关键因素。

德债期货 上扬38个跳动点，收报141.70。10年期德债收益率 跌4个基点，报1.69%。其他高评级欧元区公债收益率下跌2-3个基点。

10年期意大利公债收益率 也下跌3.1个基点，报4.07%，因该国进行的公债标售需求强劲。西班牙10年期公债收益率下跌，报4.17%。

在今日进行的零票息公债标售中，意大利两年期公债收益率跌至七个月低位1.16%，因该国融资需求降低，且欧元区的超宽松政策带动对短期公债的需求。(完)

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