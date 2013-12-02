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债券 | 2013年 12月 3日 星期二 01:54 BJT

欧元债市：德债下滑，因欧元区和美国制造业数据强劲

* 欧元区制造业PMI升至两年半高位

* 美国制造业调查数据也触及两年半高位

* 数据打压央行采取进一步刺激措施的希望

路透伦敦12月2日 - 德债收益率周一上涨，因数据显示欧元区和美国的制造业稳步改善，打压了主要央行将向经济提供进一步支撑的希望。

葡萄牙公债收益率也跳升，明日葡萄牙将开始以2017和2018年到期的公债交换2014年和2015年到期的公债，旨在缓解明年债券赎回偿付的压力。

周一发布的调查显示，针对制造业产品的强劲需求，帮助推动欧元区11月制造业活动加速扩张，创下逾两年最快增速，并且令企业得以累积起小规模的未完成订单。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，11月制造业指数为2011年4月以来最高的57.3，预估为55.5；10月为56.4。

10年期德债收益率 升4.6个基点，报1.74%，为自11月8日来最大单日升幅，且在上月保持的1.65-1.80%区间高端。

德债期货 结算价跌59个跳动点，报141.12，其他欧元区公债也下滑。

西班牙10年期公债收益率 升4.2个基点，报4.17%，意大利10年期公债收益率 升3.4个基点，报4.08%。

葡萄牙10年期公债收益率 升10个基点，报6.00%，五年期葡萄牙公债收益率 升19个基点，报5.10%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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