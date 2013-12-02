欧元债市：德债下滑，因欧元区和美国制造业数据强劲

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
* 欧元区制造业PMI升至两年半高位
* 美国制造业调查数据也触及两年半高位
* 数据打压央行采取进一步刺激措施的希望
路透伦敦12月2日 - 德债收益率周一上涨，因数据显示欧元区和美国的制造业稳步改善，打压了主要央行将向经济提供进一步支撑的希望。
葡萄牙公债收益率也跳升，明日葡萄牙将开始以2017和2018年到期的公债交换2014年和2015年到期的公债，旨在缓解明年债券赎回偿付的压力。
周一发布的调查显示，针对制造业产品的强劲需求，帮助推动欧元区11月制造业活动加速扩张，创下逾两年最快增速，并且令企业得以累积起小规模的未完成订单。
美国供应管理协会(ISM)周一公布，11月制造业指数为2011年4月以来最高的57.3，预估为55.5；10月为56.4。
10年期德债收益率 升4.6个基点，报1.74%，为自11月8日来最大单日升幅，且在上月保持的1.65-1.80%区间高端。
德债期货 结算价跌59个跳动点，报141.12，其他欧元区公债也下滑。
西班牙10年期公债收益率 升4.2个基点，报4.17%，意大利10年期公债收益率 升3.4个基点，报4.08%。
葡萄牙10年期公债收益率 升10个基点，报6.00%，五年期葡萄牙公债收益率 升19个基点，报5.10%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别