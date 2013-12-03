欧元债市：葡萄牙公债收益率大跌，债务置换为退出救助计划铺平了道路

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 葡萄牙置换了66亿欧元2014/2015年到期的公债
* 置换完成后葡萄牙公债收益率大幅走低
* 其他欧元区公债收益率走低，市场关注欧洲央行决定和美国就业报告
路透伦敦12月3日 - 葡萄牙公债收益率周二骤降，之前进行的公债置换操作所获的需求强于部分市场人士的预期，降低了明年公债到期回赎时该国所需偿付的金额。葡萄牙政府希望在明年退出救助计划。
葡萄牙在置换操作中将66亿欧元今明两年到期的公债置换成年期更长的公债，分析师称，这显示市场信心增强。
葡萄牙五年期公债收益率 跌19个基点，报4.92%，可能录得近一个月来最大单日跌幅。10年期公债收益率 挫10个基点，报5.9%。
10年期西班牙公债收益率 跌4.2个基点，报4.12%，与其他多数欧元区公债一同走低。
在欧洲央行周四举行政策会议，以及周五美国发布非农就业报告前，预计投资者将持谨慎态度。
尽管预计欧洲央行将保持政策不变，但美国就业数据将帮助投资者敲定美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减刺激规模的预期。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选