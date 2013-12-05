欧元债市：德债收益率触及七周高位，因美数据强劲且欧洲央行保持政策不变

* 德债带领欧元区公债走低

* 欧洲央行总裁德拉吉并未暗示短期内会进一步放宽政策

* 强劲的美国GDP数据巩固美联储很快开始缩减购债的预期

路透伦敦12月5日 - 德债收益率周四触及七周高位，因欧洲央行并未暗示短期内会进一步放宽政策，且强劲的美国数据使对美国联邦储备理事会(FED/美联储)很快开始缩减刺激规模的预期升温。

欧洲央行保持利率在纪录低位不变，并表示通胀将在未来两年保持在低位。央行总裁德拉吉称，如果需要采取行动提振疲弱的经济成长，欧洲央行准备采取行动，但并没有在今年最后一次政策会议上提议降息。

德债收益率 盘中攀升6个基点，至1.86%，为10月18日以来最高，稍早美国数据公布后引发的升势加速。 数据显示美国第三季GDP增幅超预期，且上周初请失业金人口连降第三周。

本周出炉的一系列乐观的美国经济数据使对美联储可能在早于明年3月开始缩减购债的预期升温。美国周五公布的非农就业报告对于美联储在12月17-18日举行的会议上采取何种立场至关重要。

路透调查显示，经济学家预计美国11月非农就业岗位增加18万个。10月为增加20.4万个。

其他欧元区公债收益率也攀升。意大利10年期公债收益率 上扬11个基点，报4.26%。西班牙10年期公债收益率 攀升8个基点，报4.28%。

德债期货 跌42个跳动点，收报139.96。(完)

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