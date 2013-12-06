欧元债市：欧元区公债上扬，因美国就业数据不足以促使联储立即行动

* 美国就业数据强劲，但不会对美联储缩减购债讨论造成决定性影响

* 德债收益率走低，但仍接近七周高位

* 欧元区公债收复本周的部分失地

路透伦敦12月6日 - 欧元区公债周五全线上扬，收复本周的部分失地，因美国就业数据强于预期，但市场认为并不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)立即开始撤走刺激举措。

欧元区公债本周回落，因向好的美国经济数据使美联储将提前而非推迟缩减购债的预期升温，且欧洲央行在周四会议上并未暗示短期内将进一步放宽政策。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，高于预估的增加18.0万个。失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。

评级较低的欧元区公债表现出众，10年期西班牙公债收益率 回落9个基点，报4.18%，之前连涨两日。10年期意大利公债收益率 跌7个基点，报4.19%，过去五日连涨。

交易商，今日交投淡静，放大了市场的涨跌幅度。

10年期德债收益率 回落2.1个基点，报1.84%，当仍接近七周高位1.89%。

本周公布的强劲美国数据，包括第三季度GDP成长数据被上修，使越来越多的分析师预计，美联储将较之前普遍预期的明年3月提前开始缩减购债。美联储将在12月17-18日举行今年最后一次政策会议。

与美国相对照，周五公布的数据显示，欧洲最大经济体德国的10月工业生产录得近一年来最大月度跌幅，使欧元区经济前景不明朗的局面加剧。(完)

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