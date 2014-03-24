欧元债市：多数走软，因法国PMI数据令人惊喜

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
德国10年期公债收益率(殖利率) 上涨1.2个基点，至1.65%，而法国、荷兰和奥地利公债收益率也走高。
欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁表示， 欧洲央行可能在欧元区经济复苏之后相当一段时间内保持低利率，此番讲话拖慢了公债收益率的涨势。他说这是由于失业率高企和多数工厂仍有许多闲置产能。
德国公债收益率由上周所及的两周高点回落，当时美联储主席叶伦暗示，美联储可能早于市场预期升息，令市场感到意外。
虽然欧元区市场几乎已经完全消化了欧洲央行未来数月不大可能升息的预期，但鉴于通胀仍维持在极低水平，市场预期欧洲央行可能维持极宽松货币政策。
“由于美国和欧洲央行政策前景不同，我们仍认为欧洲市场仍会继续表现出色。”一名交易员称。(完)
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(编译/审校 徐文焰/李春喜)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价