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债券 | 2014年 3月 24日 星期一 18:55 BJT

欧元债市：多数走软，因法国PMI数据令人惊喜

德国10年期公债收益率(殖利率) 上涨1.2个基点，至1.65%，而法国、荷兰和奥地利公债收益率也走高。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁表示， 欧洲央行可能在欧元区经济复苏之后相当一段时间内保持低利率，此番讲话拖慢了公债收益率的涨势。他说这是由于失业率高企和多数工厂仍有许多闲置产能。

德国公债收益率由上周所及的两周高点回落，当时美联储主席叶伦暗示，美联储可能早于市场预期升息，令市场感到意外。

虽然欧元区市场几乎已经完全消化了欧洲央行未来数月不大可能升息的预期，但鉴于通胀仍维持在极低水平，市场预期欧洲央行可能维持极宽松货币政策。

“由于美国和欧洲央行政策前景不同，我们仍认为欧洲市场仍会继续表现出色。”一名交易员称。(完)

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(编译/审校 徐文焰/李春喜)
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