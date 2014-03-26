欧元债市：欧元区公债收益率上升，美国经济数据提供助力

西班牙和意大利10年期公债收益率上升1.5个基点，分别升至3.34%和4.24%。德国公债收益率小升至1.58%。

“市场仍在消化昨天出炉的美国数据，风险胃纳已经改善，令债券的避险魅力下降，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示。

“但10年期德债收益率非常接近近期交投区间的低端，短期债券仍受到近期欧洲央行温和表态的支撑。”

德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行可能会考虑购入欧元区政府公债或最高评级的民间资产。这标志着德国央行在这项受到争议政策上的立场大幅软化。欧洲央行总裁德拉吉在巴黎强调，央行已做好准备，若通胀低于预期，将会采取行动。

目前市场关注焦点是周五出炉的德国通胀数据，若数据显示欧元区通胀仍很温和，则欧洲央行提早采取行动的压力将上升。

虽然魏德曼发表上述言论，但仍有些人认为，购买资产以支撑经济会是欧洲央行的最后手段。(完)

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