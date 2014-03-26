欧元债市：欧元区公债收益率上升，美国经济数据提供助力

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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西班牙和意大利10年期公债收益率上升1.5个基点，分别升至3.34%和4.24%。德国公债收益率小升至1.58%。
“市场仍在消化昨天出炉的美国数据，风险胃纳已经改善，令债券的避险魅力下降，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示。
“但10年期德债收益率非常接近近期交投区间的低端，短期债券仍受到近期欧洲央行温和表态的支撑。”
德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行可能会考虑购入欧元区政府公债或最高评级的民间资产。这标志着德国央行在这项受到争议政策上的立场大幅软化。欧洲央行总裁德拉吉在巴黎强调，央行已做好准备，若通胀低于预期，将会采取行动。
目前市场关注焦点是周五出炉的德国通胀数据，若数据显示欧元区通胀仍很温和，则欧洲央行提早采取行动的压力将上升。
虽然魏德曼发表上述言论，但仍有些人认为，购买资产以支撑经济会是欧洲央行的最后手段。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/杜明霞；审校 张明钧/徐文焰)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
路透上海4月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% 上限6.5% AA 1 第3-7年末还20%本金 投资控股集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 5.40% 上限6.0% AA 3.7667 第3-7年末还20%本金