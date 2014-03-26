欧元债市：联储和ECB政策前景迥异令美国/德国公债收益率差触及15个月高位

* 美国两年期公债较可比德债利差升至15个月高位

* 欧洲央行温和言论刺激德债跑赢美债

* 欧元区其他公债也上涨

路透伦敦3月26日 - 美国两年期公债较可比德债收益率差周三触及15个月高位，因欧洲央行政策制定者暗示可能采取积极的刺激措施，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑收紧政策，这令德债跑赢美债。

在美联储主席叶伦上周暗示美联储可能较预期提前升息，令金融市场措手不及后，欧元区公债收益率已经扭转了升势。

收益率跌势本周动能增加，因部分欧洲央行更为保守的政策委员表示，欧洲央行可以采取更多非传统措施应对欧元上涨和通缩威胁。

欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，负存款利率是压制欧元强势的一个选项，且欧洲央行可能会从银行购入贷款或其他资产，以帮助支撑欧元区经济。

这意味着欧洲央行对通胀态度最为强硬的委员之一立场出现软化。魏德曼之前反对采取类似非传统措施。

两年期美债较可比德债利差扩阔至2012年12月中来最高的31基点。

10年期美债较可比德债利差也扩阔至2006年中来最宽，因周二数据显示美国3月消费者信心触及六年高位，显示美国经济在受严寒天气拖累后正在积聚动能。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)利率策略师Orlando Green表示，两年期美国/德国公债收益率差可能在未来几周扩阔至50个基点，这是2007年中金融危机爆发之前的水准。

德国10年期公债收益率 跌1个基点，报1.57%，较上周叶伦讲话后触及的两周高位下滑了近10个基点。

其他顶级评等欧元区公债收益率也下滑2-3个基点，西班牙 和意大利10年期公债 收益率跌4-5个基点，分别报3.28%和3.34%。

欧洲央行下周四将举行货币政策会议，德国周五公布的低通胀数据可能令央行需要提前，而不是推迟行动的压力增加。(完)

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