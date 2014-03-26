欧元债市：联储和ECB政策前景迥异令美国/德国公债收益率差触及15个月高位

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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* 美国两年期公债较可比德债利差升至15个月高位
* 欧洲央行温和言论刺激德债跑赢美债
* 欧元区其他公债也上涨
路透伦敦3月26日 - 美国两年期公债较可比德债收益率差周三触及15个月高位，因欧洲央行政策制定者暗示可能采取积极的刺激措施，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑收紧政策，这令德债跑赢美债。
在美联储主席叶伦上周暗示美联储可能较预期提前升息，令金融市场措手不及后，欧元区公债收益率已经扭转了升势。
收益率跌势本周动能增加，因部分欧洲央行更为保守的政策委员表示，欧洲央行可以采取更多非传统措施应对欧元上涨和通缩威胁。
欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，负存款利率是压制欧元强势的一个选项，且欧洲央行可能会从银行购入贷款或其他资产，以帮助支撑欧元区经济。
这意味着欧洲央行对通胀态度最为强硬的委员之一立场出现软化。魏德曼之前反对采取类似非传统措施。
两年期美债较可比德债利差扩阔至2012年12月中来最高的31基点。
10年期美债较可比德债利差也扩阔至2006年中来最宽，因周二数据显示美国3月消费者信心触及六年高位，显示美国经济在受严寒天气拖累后正在积聚动能。
法国农业信贷银行(Credit Agricole)利率策略师Orlando Green表示，两年期美国/德国公债收益率差可能在未来几周扩阔至50个基点，这是2007年中金融危机爆发之前的水准。
德国10年期公债收益率 跌1个基点，报1.57%，较上周叶伦讲话后触及的两周高位下滑了近10个基点。
其他顶级评等欧元区公债收益率也下滑2-3个基点，西班牙 和意大利10年期公债 收益率跌4-5个基点，分别报3.28%和3.34%。
欧洲央行下周四将举行货币政策会议，德国周五公布的低通胀数据可能令央行需要提前，而不是推迟行动的压力增加。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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