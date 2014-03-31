欧元债市：二线公债收益率在欧元区公布疲弱通胀数据后持于数年低点附近

* 欧元区3月通胀0.5%，低于预期

* 二线公债收益率持于多年低点附近

* 预计周四欧洲央行将按兵不动，可能之后会放宽政策

路透伦敦3月31日 - 评等较低的欧元区公债收益率周一持于多年低点附近，因欧元区通胀下滑，令市场仍预计欧洲央行在今年稍晚会进一步放宽货币政策。

欧元区公布3月通胀由2月的0.7%放缓至0.5%，路透访查的分析师预估为0.6%。

尽管数据没有令市场确信欧洲央行在本周四的货币政策会议上会马上采取行动，但保持了对欧洲央行至少须巩固其宽松货币政策立场的压力。

意大利10年期公债 收益率持稳在3.31%，上周五触及八年半低点3.261%。西班牙10年期公债 收益率持稳在3.24%，略高于八年低点3.20%。

葡萄牙10年期公债 收益率升2.5个基点，报4.07%，上周五一度跌穿4%，为四年来首见。爱尔兰10年期公债 收益率跌5个基点，报2.974%。

在上周五德国和西班牙公布了迟滞的通胀数据后，投资人对低于预期的欧元区通胀数据已有准备，交易商表示，部分投资人在数据公布后获利了结，这是在欧洲央行会议前市场气氛谨慎的迹象。

低通胀将顶级评等公债收益率锁定在较低水准。德国10年期公债收益率 升2个基点，报1.57%，上周五一度跌至两周低点1.51%。(完)

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