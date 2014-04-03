欧元债市：较低评等欧元区公债收益率下滑，受德拉吉讲话影响

* 德拉吉表示监控汇率，讨论了量化宽松政策
* 欧元下滑，意大利公债收益率跌至八年半新低
* 货币市场利率曲线维持倒置
* 投资人远未信服量化宽松政策前景
路透伦敦4月3日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四的讲话令较低评等欧元区公债收益率下滑，但市场看来远未确信欧洲央行未来肯定会实施非传统措施提振经济成长。
德拉吉今日的讲话部分措辞是他两年任期以来最为强硬的，但市场反应起初较为温和。
德拉吉表示，央行内部现在一致同意量化宽松政策是选项之一，这明确显示德国反对该政策的立场软化。
但在他表达对欧元强势可能令通胀进一步远离央行目标的担忧后约一个小时，欧元再度回稳。
欧元兑美元 一度大跌0.5美分，之后反弹至1.3725美元，10年期意大利公债收益率 跌至八年半新低3.25%。
“这是首次承认公开讨论了量化宽松政策，”ING高级利率策略师Alessandro Giansanti表示，“量化宽松政策明显对意大利和西班牙这些二线国家最大债市最有利。”
货币市场利率在德拉吉讲话后被推高了1-2个基点，显示市场人士很快放宽货币政策的机率降低。
但远期欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)仍低于现汇EONIA利率，显示市场仍认为有一些可能很快放宽政策。
10年期德债收益率 跌1个基点，报1.61%，德拉吉开始讲话前报约1.63%。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)