欧元债市：爱尔兰公债收益率触及纪录低位，因评等调升及ECB刺激措施

* 标普上调爱尔兰评等带动强劲人气

* 其他二线公债收益率也在历史低点，因欧洲央行刺激措施

* 西班牙10年期公债收益率跌穿美债收益率水准

路透伦敦6月9日 - 爱尔兰公债收益率(殖利率)周一跌至纪录低位，因标准普尔调升爱尔兰债信评等，原已受到欧洲央行新刺激措施提振的欧元区二线国家公债，士气更加强劲。

其他欧元区二线国家公债收益率亦纷纷触及历史低档，西班牙10年期公债收益率跌至低于10年期美债收益率的水平，为2010年4月以来首见。

意大利五年期公债收益率也低于可比美债收益率水准，凸显欧洲央行和美联储政策前景迥异，美联储已经在缩减货币刺激措施。

欧洲央行(ECB)执委科尔周六表示，未来数年欧元区利率将偏离美国和英国利率。欧洲央行将在较长一段时间内维持利率在纪录低位附近，而美国和英国的央行将在某个时点开始加息。

标准普尔上周五晚间将爱尔兰信用评等由BBB+调升至A-，并表示若更多数据证实爱尔兰经济复苏，且财政赤字/GDP之比降至3%以下，可能进一步调升评等。

标普还确认意大利主权债信评级为BBB/A-2，展望仍为负面 。穆迪预定周五复审意大利的评等。

爱尔兰10年期公债收益率 一度下滑6个基点，至2.39%，之后略有反弹，收报2.44%。西班牙10年期公债收益率 亦跌约6个基点，报2.59%的历史低点。意大利10年期公债收益率 跌3个基点，报2.72%。

“显然爱尔兰评等上调，让愈来愈好的二线国家消息再添一笔，但评等机构的行动通常都落后于市场，”法国农业信贷策略师Orlando Green称。(完)

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