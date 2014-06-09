欧元债市：爱尔兰公债收益率触及纪录低位，因评等调升及ECB刺激措施

中国财政：山东严肃处理个别县市违法违规举债，着力防范财政金融风险--财政部
路透北京4月19日 - 中国财政部周三称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。
* 标普上调爱尔兰评等带动强劲人气
* 其他二线公债收益率也在历史低点，因欧洲央行刺激措施
* 西班牙10年期公债收益率跌穿美债收益率水准
路透伦敦6月9日 - 爱尔兰公债收益率(殖利率)周一跌至纪录低位，因标准普尔调升爱尔兰债信评等，原已受到欧洲央行新刺激措施提振的欧元区二线国家公债，士气更加强劲。
其他欧元区二线国家公债收益率亦纷纷触及历史低档，西班牙10年期公债收益率跌至低于10年期美债收益率的水平，为2010年4月以来首见。
意大利五年期公债收益率也低于可比美债收益率水准，凸显欧洲央行和美联储政策前景迥异，美联储已经在缩减货币刺激措施。
欧洲央行(ECB)执委科尔周六表示，未来数年欧元区利率将偏离美国和英国利率。欧洲央行将在较长一段时间内维持利率在纪录低位附近，而美国和英国的央行将在某个时点开始加息。
标准普尔上周五晚间将爱尔兰信用评等由BBB+调升至A-，并表示若更多数据证实爱尔兰经济复苏，且财政赤字/GDP之比降至3%以下，可能进一步调升评等。
标普还确认意大利主权债信评级为BBB/A-2，展望仍为负面 。穆迪预定周五复审意大利的评等。
爱尔兰10年期公债收益率 一度下滑6个基点，至2.39%，之后略有反弹，收报2.44%。西班牙10年期公债收益率 亦跌约6个基点，报2.59%的历史低点。意大利10年期公债收益率 跌3个基点，报2.72%。
“显然爱尔兰评等上调，让愈来愈好的二线国家消息再添一笔，但评等机构的行动通常都落后于市场，”法国农业信贷策略师Orlando Green称。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月19日 - 中国财政部周三称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。
路透东京4月19日 - 日本公债收益率(殖利率)周三短暂降至零的五个月低点，受隔夜美债上涨推动。 指标10年期公债 收益率下降0.5个基点报0.005%，此前短暂触及零，为11月中以来低点。 较长期债券亦受到支撑，因日本央行周二针对这些品种债券进行了例行购债操作。 日本政府提名民间经济学家片冈刚士担任日本央行政策委员会委员，他被视为激进货币 宽松政策的支持者 。日本债市对此反应甚微。 分析师认为，此举旨在令货币政策维持现状，日本央行总裁黑田东彦本已在制定货币政 策方面拥有很大影响。 美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者对本周末举行的法国总统选举第一轮 投票感到不安，且地缘政治紧张局势持续，增加了对避险美债的需求。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点)