欧元债市：欧元区银行间拆款利率降至纪录低位，显示ECB行动可能奏效

快讯提示：俄罗斯央行将指标利率从9.75%下调至9.25%
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* 欧元区隔夜银行间拆款利率降至纪录低位
* 欧洲央行降息和挹注流动性措施可能奏效
* 远期损益平衡通胀率跟随通胀前景上升
路透伦敦6月10日 - 欧元区隔夜银行间拆款利率周二降至纪录低位，短债表现优于较长期公债，这是欧洲央行(ECB)使货币市场利率受控的努力可能奏效的迹象。
欧元五年远期损益平衡通胀率接近三个月高位，显示对欧洲央行加快物价成长决心的信心增强。欧元五年远期损益平衡通胀率由五年期通膨保值债券同传统公债收益率差得出，衡量的是市场的通胀预期。
尽管政策实施还没有几天，但策略师表示，市场对上周欧洲央行降息及承诺向银行注资的举措的反应预示措施可能奏效。未来几天随着欧洲央行的措施逐一生效，走势可能延续。
“市场上所发生的一切都符合欧洲央行的期望，”法国农业信贷银行固定收益策略部门全球主管David Keeble表示，“欧洲央行再一次先发制人。”
欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia) 周一市场收盘后报0.053%，创下历史新低。
五年远期损益平衡通胀率 约报2.13%，较欧洲央行会议前高约3个基点，进一步远离5月低于预期的通胀数据公布后触及的略高于2%的低点。
相比较长期公债，投资人更看好短期德债，进一步显示市场对欧洲央行能够达到近期措施目标的信心。
两年期德债收益率 小跌至0.06%，10年期德债收益率 升2个基点，报1.40%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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路透上海4月28日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周五公告，将于5月8日招标发行总额23.6亿元人民币的一般和专项地方债，期限均含三年和七年两种。 上述债券为该自治区今年第二批地方债，全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对债券的评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 6.2 5月8日上午9:30-10:10 5月9日 七年 6.1 小计 12.3 专项债券 三年 5.6 5月8日上午10:30-11
以下为路透中文新闻为您整理的4月24日-28日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周小跌0.2%，本月则微跌0.08%。本周实需客盘购汇依然不少，大行继续适度提供美元流动性；本周美元指数企稳，而离岸CNH却意外走低，汇价因此小幅下行，但并没有跌破前期波动区间；由于5月依然缺乏关键事件，人民币兑美元料仍缺乏方向。 公开市场操作: --适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央行每日操作的逆回购起到了维稳效果。