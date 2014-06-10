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债券 | 2014年 6月 10日 星期二 23:15 BJT

欧元债市：欧元区银行间拆款利率降至纪录低位，显示ECB行动可能奏效

* 欧元区隔夜银行间拆款利率降至纪录低位

* 欧洲央行降息和挹注流动性措施可能奏效

* 远期损益平衡通胀率跟随通胀前景上升

路透伦敦6月10日 - 欧元区隔夜银行间拆款利率周二降至纪录低位，短债表现优于较长期公债，这是欧洲央行(ECB)使货币市场利率受控的努力可能奏效的迹象。

欧元五年远期损益平衡通胀率接近三个月高位，显示对欧洲央行加快物价成长决心的信心增强。欧元五年远期损益平衡通胀率由五年期通膨保值债券同传统公债收益率差得出，衡量的是市场的通胀预期。

尽管政策实施还没有几天，但策略师表示，市场对上周欧洲央行降息及承诺向银行注资的举措的反应预示措施可能奏效。未来几天随着欧洲央行的措施逐一生效，走势可能延续。

“市场上所发生的一切都符合欧洲央行的期望，”法国农业信贷银行固定收益策略部门全球主管David Keeble表示，“欧洲央行再一次先发制人。”

欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia) 周一市场收盘后报0.053%，创下历史新低。

五年远期损益平衡通胀率 约报2.13%，较欧洲央行会议前高约3个基点，进一步远离5月低于预期的通胀数据公布后触及的略高于2%的低点。

相比较长期公债，投资人更看好短期德债，进一步显示市场对欧洲央行能够达到近期措施目标的信心。

两年期德债收益率 小跌至0.06%，10年期德债收益率 升2个基点，报1.40%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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