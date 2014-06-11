欧元债市：葡萄牙公债收益率回落，该国在退出救助计划后首次发债进展顺利

* 葡萄牙在退出救助计划后首次发债进展顺利

* 葡萄牙公债表现强于区内其他国家的公债

路透伦敦6月11日 - 葡萄牙公债收益率周三再度跌向纪录低位，因该国在退出救助计划后进行的首次公债标售获投资者强劲需求。

葡萄牙售出9.75亿欧元的10年期公债，超过计划发行规模，投标倍数为2.4，表明上月宪法法院拒绝一系列政府撙节举措并未给市场造成任何困扰。

宪法法院的决定意味着葡萄牙政府目前尚未收到约26亿欧元的最后一批救助贷款。财政部长Maria Luis Albuquerque称，即使得不到最后一批贷款，葡萄牙也能安然度日。

10年期葡萄牙公债收益率 跌6个基点，至3.31%，距离2005年触及的纪录低位不远，稍后出现获利了结卖盘，使收益率跌幅收窄。

公债标售结束后葡萄牙公债的表现可能暗示，区内其他低评等公债的收益率也可能在本周标售后恢复下行趋势。

意大利计划在周四标售最高达85亿欧元的三年、七年和30年期公债。同日西班牙将发行新10年期公债，并对三批2015年到期公债进行以新债换旧债的操作，以减轻来年的偿付压力。

在最高评等国家中，德国标售了34亿欧元的两年期公债，而法国也将完成15年期通膨保值公债(TIPS)的发行。

本周大量公债发行，促使部分投资者在西班牙和意大利公债收益率跌至纪录低位后对区内二线公债进行获利了结。

10年期西班牙和意大利公债 收益率均上扬2个基点，分别报2.65%和2.81%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]