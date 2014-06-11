欧元债市：葡萄牙公债收益率回落，该国在退出救助计划后首次发债进展顺利

中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
* 葡萄牙在退出救助计划后首次发债进展顺利
* 葡萄牙公债表现强于区内其他国家的公债
路透伦敦6月11日 - 葡萄牙公债收益率周三再度跌向纪录低位，因该国在退出救助计划后进行的首次公债标售获投资者强劲需求。
葡萄牙售出9.75亿欧元的10年期公债，超过计划发行规模，投标倍数为2.4，表明上月宪法法院拒绝一系列政府撙节举措并未给市场造成任何困扰。
宪法法院的决定意味着葡萄牙政府目前尚未收到约26亿欧元的最后一批救助贷款。财政部长Maria Luis Albuquerque称，即使得不到最后一批贷款，葡萄牙也能安然度日。
10年期葡萄牙公债收益率 跌6个基点，至3.31%，距离2005年触及的纪录低位不远，稍后出现获利了结卖盘，使收益率跌幅收窄。
公债标售结束后葡萄牙公债的表现可能暗示，区内其他低评等公债的收益率也可能在本周标售后恢复下行趋势。
意大利计划在周四标售最高达85亿欧元的三年、七年和30年期公债。同日西班牙将发行新10年期公债，并对三批2015年到期公债进行以新债换旧债的操作，以减轻来年的偿付压力。
在最高评等国家中，德国标售了34亿欧元的两年期公债，而法国也将完成15年期通膨保值公债(TIPS)的发行。
本周大量公债发行，促使部分投资者在西班牙和意大利公债收益率跌至纪录低位后对区内二线公债进行获利了结。
10年期西班牙和意大利公债 收益率均上扬2个基点，分别报2.65%和2.81%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)