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债券 | 2014年 6月 12日 星期四 15:06 BJT

欧元债市：西班牙公债收益率上升，因该国计划转换公债以降低负担

“采取措施管理债务偿还问题，对于面临巨大压力的国家有帮助，”苏格兰皇家银行策略师Michael Michaelides表示。

据汤森路透旗下IFR报导，西班牙财政部计划周四给新债券定价，但周三已经开始为三种2015年到期债券持有人转换成新债券。

西班牙未透露计划转换的数额，但表示，如果新债数量不够换，将付给投资者现金。

根据Tradeweb数据，三种转换的债券分别为3.00%/2015年4月到期，4.00%/2015年7月到期和3.75%/2015年10月到期，总额超过550亿欧元。

分析师称，近来欧洲央行维持利率在纪录低点，应当能鼓励投资者延长债券期限，以获得收益。

西班牙10年期公债收益率 上涨2个基点，报2.67%。

意大利也计划周四发售至多85亿欧元债券，包括三年期、七年期和30年期。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张涛/李春喜; 审校 石冠兰/高琦)
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