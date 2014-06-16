欧元债市：高评级公债受伊拉克局势推动上扬，德国荷兰国库券利率降至负值

* 高评级公债受伊拉克局势推动上扬

* 德国荷兰国库券利率降至负值

路透伦敦6月16日 - 德国和荷兰周一进行的三到六个月国库券标售的收益率降至负值，伊拉克紧张局势升级引发的忧虑提振了对欧元区最高评等公债的需求。

欧洲央行最新的宽松措施也扶助全面压低短期利率。

德国发售15亿欧元六个月国库券，收益率均值为负0.002%，这实际上意味着国库券到期时政府支付的金额要少于面值。

荷兰发售11亿欧元三个月国库券，收益率为负0.005%，八个月国库券收益率为零，法国发售总计超过70亿欧元的不同期限国库券，收益率略高于零。

伊拉克逊尼派叛乱武装经过激战，周日攻占了伊拉克西北部以土库曼族居民为主的塔尔阿法尔(Tal Afar)市，加强了对北部地区的控制。金融市场对此感到不安。

美国表示，可能发动空袭，并同伊朗联合行动以支持伊拉克政府。

两年期德债收益率 一度跌至逾一年最低的0.03%，一些分析师预计该收益率可能在未来几天内降至负值。(完)

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