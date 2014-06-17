欧元债市：德国两年期公债收益率接近零，因欧洲央行向银行体系注资

* 欧洲央行向银行体系注资

* 策略师称德国两年期公债收益率可能降至负值

路透伦敦6月17日 - 德国两年期公债收益率周二接近一年低位，因欧洲央行(ECB)向欧元区银行业提供数以百亿欧元计的流动性，将短期利率控制在零水附近。

周二欧洲央行首次没有进行周度存款招标来对冲欧债危机最严重时期购债操作的效应，实际上向银行间市场释放出1,080亿欧元。

德国两年期公债收益率 小涨2个基点，报0.047%，距离周一创下的0.027%不远，后者为2013年5月底以来最低。

周二债市遭普遍抛售，但较短期公债表现出众，交易商称因在美国公布5月通胀升幅为逾一年最大后，投资人担心美国可能较预期提前升息。

部分分析师表示，欧洲央行挹注流动性措施可能将两年期公债收益率压制负值区域，但称这可能只是暂时现象，因投资人最终会出售两年期公债，买入较长期公债以获得正回报。

德国和荷兰周一发行的公债都是负收益率，是欧洲央行对隔夜存款实行负利率措施的直接结果。

政策制定者希望负利率能够带动资金从金融体系流向实体经济，但一些分析师对此依然持悲观看法。

Bayerische Landesbank首席策略师Marius Daheim表示：“如果你因为不相信企业的经济存活能力而惜贷，那么不论央行怎么刺激你也不会放贷。”

“信贷渠道被阻塞...人们不相信经济，因为增长低迷、通胀率低下、家庭债台高筑以及失业率也很高。”(完)

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