欧元债市：欧元区公债上扬，美联储政策立场促使投资者加大力度寻求高收益

* 意大利和西班牙公债收益率跌向纪录低位

* 德债也攀升，受助于美联储政策立场

* Eonia周三触及纪录新低，因欧洲央行进一步放宽政策

路透伦敦6月19日 - 欧元区二线公债收益率周四跌向纪录低位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示，尽管通胀持续攀升，但不会促使联储在短期内升息，推动区内公债市场全线攀升。

欧元区长期公债本周稍早遭抛售，因高于预期的美国消费者物价指数使美联储较很多市场人士之前的预期提前升息成为可能。

但美联储在周三的政策声明中并未提及任何通胀忧虑。联储在声明中调降长期利率预期，并重申保持宽松货币政策的承诺。

这促使投资者加大在欧元区公债市场寻求收益的力度。欧洲央行两周前降息，并释放流动性的举措已经提振此间市场。

10年期意大利和西班牙公债 收益率下跌5个基点，分别报2.80%和2.71%，逼近上周触及的纪录低位。10年期希腊公债收益率 回落6个基点，报5.89%。最高评等的欧元区公债收益率则下跌5-7个基点。

德债与可比美国公债的收益率差有所收窄，但仍持于七年最阔水平附近，反映美联储和欧洲央行政策前景的差异。

美联储正在缩减货币刺激规模，预计将从明年开始升息。而欧洲央行势将在更长的时间内保持超宽松政策。

法国巴黎银行策略师Patrick Jacq称，他预计德债将再度跑赢可比美债，预计未来数周，10年期美国公债较可比德债收益率差将进一步扩阔约10个基点，至逾130个基点，重返1999年触及的峰值。

欧洲央行6月5日作出的降息和向市场注资的决定也推动短期货币市场利率触及纪录低位，欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)重挫至近零水平。

Eonia 周三定盘价为0.015%，为纪录新低。(完)

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