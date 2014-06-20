欧元债市：二线国家公债收益率小幅升高，意大利寻求延长债务年期

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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意大利寻求延长25亿欧元债务的年期，这促使那些希望长债收益率更高的投资者抛售该国债券。
而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示不会很快升息后，收益率周四下跌了7个基点，这也是获利了结的机会。
意大利10年期公债收益率 上升2个基点至2.82%，上日一度低见2.77%，非常接近纪录低位。西班牙、葡萄牙和爱尔兰公债收益率亦上涨2个基点。
欧盟各成员国财长今日稍晚将举行会议，市场关注该会议是否讨论放松财政纪律。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/杜明霞；审校 石冠兰/高琦)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。