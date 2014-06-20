欧元债市：二线国家公债收益率小幅升高，意大利寻求延长债务年期

意大利寻求延长25亿欧元债务的年期，这促使那些希望长债收益率更高的投资者抛售该国债券。

而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示不会很快升息后，收益率周四下跌了7个基点，这也是获利了结的机会。

意大利10年期公债收益率 上升2个基点至2.82%，上日一度低见2.77%，非常接近纪录低位。西班牙、葡萄牙和爱尔兰公债收益率亦上涨2个基点。

欧盟各成员国财长今日稍晚将举行会议，市场关注该会议是否讨论放松财政纪律。(完)

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