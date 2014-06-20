欧元债市：欧元区二线公债收益率小涨，因意大利寻求延长债务年期

* 意大利发行2022年到期新债，交换2015和2017年到期的旧债

* 二线国家加大延长债务年期的力度

* 近期大批公债发售也重压债市

路透伦敦6月20日 - 欧元区评级较低国家公债收益率周五小涨，脱离纪录低位，因意大利债务交换，促使部分投资者在近期受美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明提振上扬后锁定获利。

意大利发行22.3亿欧元2022年到期的新债，置换2015和2017年到期的现有债务，继续加大力度延长债务的平均年期，并降低一旦市况恶化，不得不进行再融资的风险。

此次债务交换的规模低于25亿欧元的目标，分析师称，这可能是因为，部分投资者对持有潜在风险更大的长期公债有顾虑。

在欧元区二线国家中，至少有三分之一的公债将在未来三到四年间到期，这些国家在近几个月进行了多次债务交换或回购，以缓解短期回赎高峰带来的压力。

意大利的换债操作促使那些希望以更高利差持有较长期公债的投资者抛售。

另外，美联储周三暗示，尽管通胀攀升，但不会促使美联储在短期内升息后，公债收益率周四回落了7个基点，这也为市场提供了获利了结的机会。

意大利10年期公债收益率 上扬4个基点，报2.84%，前日触及2.77%的低位，逼近纪录低位。葡萄牙和爱尔兰10年期公债收益率上扬1-4个基点。

市场还关注欧盟财长会议，静观放宽欧盟财政纪录的提议是否会被采纳。

穆迪可能在收盘后宣布是否会调整西班牙的Baa2评级，部分分析师和投资者预计穆迪会上调西班牙评级。(完)

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