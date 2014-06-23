欧元债市：欧元区企业数据迟滞及欧洲央行官员温和讲话打压公债收益率

香港个股：世茂房地产子公司获批发行资产支持票据，最高额度65亿元
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
* 6月民间部门扩张步伐意外放缓
* 欧洲央行暗示截至2016年底都将保持低利率
* 公债收益率降至接近今年低点
路透伦敦6月23日 - 欧元区公债收益率周一下滑，此前企业调查显示经济复苏疲弱不均，且欧洲央行暗示利率将保持在低点，至少要到2016年底。
周一公布的调查显示，本月欧元区民间部门扩张步伐意外放缓，尽管企业仍在降价以招徕生意。
德国和法国再次背道而驰，德国企业活动强劲扩张，虽然扩张速度慢于上月；法国民间部门则以四个月最快速度萎缩。
“法国数据疲弱，甚至德国数据也有些令人失望...这导致公债市场反弹，”加拿大皇家银行欧洲利率策略部门主管Peter Schaffrik表示，疲弱数据凸显欧洲央行有必要维持极度宽松的货币政策立场。
数据盖过了中国制造业数据强劲的影响。汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，上月终值为49.4，路透对11位分析师的调查预估中值为49.7。 该数据一度推高公债收益率。
德国10年期公债收益率 跌3个基点，报1.32%，离今年低点1.285%不远，所有其他欧元区10年期公债收益率均下滑。
欧洲央行总裁德拉吉说，他表示，“我们已经将银行取得无限量流动性的时间延长至2016年底，这将是个讯号。” 之后欧元区短债收益率全面走软。
奥地利皇冠报(Krone)刊登的采访显示，欧洲央行管委会委员诺沃特尼称，欧央行可能不会在2016年前将利率从纪录低点上调，要到2016年欧元区经济才会开始更强劲地增长。
德国两年期公债收益率 早盘跌1个基点，报0.03%，其他欧元区两年期公债收益率跌1-4个基点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA-
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国4月官方制造业PMI * 公布时间: 4月30日（周日）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4 路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提 振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好 。 “制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订 单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51 之上比较好的扩张水平。 他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信