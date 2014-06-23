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债券 | 2014年 6月 23日 星期一 23:59 BJT

欧元债市：欧元区企业数据迟滞及欧洲央行官员温和讲话打压公债收益率

* 6月民间部门扩张步伐意外放缓

* 欧洲央行暗示截至2016年底都将保持低利率

* 公债收益率降至接近今年低点

路透伦敦6月23日 - 欧元区公债收益率周一下滑，此前企业调查显示经济复苏疲弱不均，且欧洲央行暗示利率将保持在低点，至少要到2016年底。

周一公布的调查显示，本月欧元区民间部门扩张步伐意外放缓，尽管企业仍在降价以招徕生意。

德国和法国再次背道而驰，德国企业活动强劲扩张，虽然扩张速度慢于上月；法国民间部门则以四个月最快速度萎缩。

“法国数据疲弱，甚至德国数据也有些令人失望...这导致公债市场反弹，”加拿大皇家银行欧洲利率策略部门主管Peter Schaffrik表示，疲弱数据凸显欧洲央行有必要维持极度宽松的货币政策立场。

数据盖过了中国制造业数据强劲的影响。汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，上月终值为49.4，路透对11位分析师的调查预估中值为49.7。 该数据一度推高公债收益率。

德国10年期公债收益率 跌3个基点，报1.32%，离今年低点1.285%不远，所有其他欧元区10年期公债收益率均下滑。

欧洲央行总裁德拉吉说，他表示，“我们已经将银行取得无限量流动性的时间延长至2016年底，这将是个讯号。” 之后欧元区短债收益率全面走软。

奥地利皇冠报(Krone)刊登的采访显示，欧洲央行管委会委员诺沃特尼称，欧央行可能不会在2016年前将利率从纪录低点上调，要到2016年欧元区经济才会开始更强劲地增长。

德国两年期公债收益率 早盘跌1个基点，报0.03%，其他欧元区两年期公债收益率跌1-4个基点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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