欧元债市：二线国家公债收益率下跌，疲弱数据强化了低利率承诺

* 德国6月IFO企业景气判断指数下滑幅度大于预期
* 较低评等公债上扬，因市场寻求高收益
* 在欧洲央行例行的一周期无限量流动性操作中，银行借款量超过预期
* 货币市场将受到新的流动性限制
路透伦敦6月24日 - 欧元区二线国家公债收益率周二下滑，因欧元区数据再次弱于预期，且决策者做出的在更长时间内维持低利率的承诺也刺激需求。
周二公布的数据显示，德国6月IFO企业景气判断指数下滑幅度大于预期，进一步反映出复苏不稳。
疲弱数据也强化了欧洲央行总裁德拉吉周末的谈话。德拉吉表示，将银行无限制取得流动性的时间延长至2016年底，这是对利率前景发出的讯号。
西班牙10年期公债收益率 跌5个基点，报2.65%，意大利 下跌4个基点，报2.75%，
希腊10年期公债收益率 重挫17个基点，报5.82%，葡萄牙10年期公债收益率PT10YT-TWEB下跌7个基点，报3.47%。
**流动性难题**
货币市场上，欧元区的银行间隔夜拆借利率从纪录低点小升，不过策略师预测充裕的流动性应该令利率受到抑制。
周一市场收盘后，现汇欧元无担保之加权平均隔夜利率 结算价报0.031%，略高于上周四的0.01%纪录低点定盘水准。
周二的欧洲央行例行的一周期无限量流动性操作中，银行借入1,150亿欧元，较本周到期的贷款多了170亿欧元。路透对24位货币市场交易员的调查显示，他们预计银行将借入1,025亿欧元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)