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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 00:28 BJT

欧元债市：德债收益率触及一年低点，因美国数据疲弱及伊拉克忧虑

* 美国首季经济表现为五年来最差

* 伊拉克紧张局势令油价保持在每桶114美元附近

* 德国10年期收益率触及去年5月来最低

* 西班牙、意大利公债收益率下滑，显示避险吸引力

路透伦敦6月25日 - 德国政府公债收益率(殖利率)周三跌向逾一年来最低水准，此前美国公布的经济数据疲弱，缓和了对近期升息的忧虑，且伊拉克战乱促使投资人寻求避险。

周三美国公布的数据显示，首季经济萎缩幅度远超预期，表现为五年来最差。

德国商业银行利率策略师David Schnautz表示，这提醒市场美联储不会希望过早收紧政策扰乱经济。

另外，投资人也担心因伊拉克战乱引起的油价进一步上涨可能对全球经济成长前景构成风险，油价目前保持在每桶114美元左右。

10年期德债收益率 下滑6个基点至1.26%，为2013年5月来最低。德债期货 上涨多达79个跳动点，报146.90，过去两周已上涨将近两大点。

对伊拉克和乌克兰冲突的担忧，以及欧洲央行因应通胀持续过低而实施极度宽松货币政策导致今年德债收益率意外下滑。

欧元区最低评等公债收益率小涨，但西班牙和意大利公债再度证实在市况紧张时期的吸引力。

希腊 和葡萄牙10年期公债 收益率小涨1个基点，分别报5.85%和3.48%。

西班牙 及意大利 10年期公债收益率分别下滑2个基点和3个基点，报2.65%和2.74%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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