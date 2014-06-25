欧元债市：德债收益率触及一年低点，因美国数据疲弱及伊拉克忧虑

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
* 美国首季经济表现为五年来最差
* 伊拉克紧张局势令油价保持在每桶114美元附近
* 德国10年期收益率触及去年5月来最低
* 西班牙、意大利公债收益率下滑，显示避险吸引力
路透伦敦6月25日 - 德国政府公债收益率(殖利率)周三跌向逾一年来最低水准，此前美国公布的经济数据疲弱，缓和了对近期升息的忧虑，且伊拉克战乱促使投资人寻求避险。
周三美国公布的数据显示，首季经济萎缩幅度远超预期，表现为五年来最差。
德国商业银行利率策略师David Schnautz表示，这提醒市场美联储不会希望过早收紧政策扰乱经济。
另外，投资人也担心因伊拉克战乱引起的油价进一步上涨可能对全球经济成长前景构成风险，油价目前保持在每桶114美元左右。
10年期德债收益率 下滑6个基点至1.26%，为2013年5月来最低。德债期货 上涨多达79个跳动点，报146.90，过去两周已上涨将近两大点。
对伊拉克和乌克兰冲突的担忧，以及欧洲央行因应通胀持续过低而实施极度宽松货币政策导致今年德债收益率意外下滑。
欧元区最低评等公债收益率小涨，但西班牙和意大利公债再度证实在市况紧张时期的吸引力。
希腊 和葡萄牙10年期公债 收益率小涨1个基点，分别报5.85%和3.48%。
西班牙 及意大利 10年期公债收益率分别下滑2个基点和3个基点，报2.65%和2.74%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5