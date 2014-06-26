欧元债市：德债收益率逼近纪录低位，因成长前景黯淡

* 德国10年期公债收益率走低，接近纪录低位

* 美国消费者支出数据不及预期

* 意大利和奥地利下调成长预估

* 穆迪称西班牙税务改革问题重重

路透伦敦6月26日 - 德债收益率周四跌向纪录低位，因欧元区成长预估被下调，以及美国数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在较长时间内继续支撑经济的观点。

美国周三将首季成长预估再度下修，加之周四公布的消费者支出数据低于预期，令对美联储不久将开始撤走超宽松货币政策的预估降温。

本周稍早公布的疲弱欧元区数据也产生了类似的影响，使那样认为欧洲央行最终可能开始购买资产的人士更加信心满满。

荷兰国际集团(ING)的高级利率策略师Alessandro Giansanti表示，“欧洲央行的影响力非常大，欧洲央行能给二线公债市场提供无限度支撑的事实仍使投资者不愿作空欧元区债市。”

德国10年期公债 收益率回落2个基点，触及1.24%，接近2012年夏季触及的纪录低位1.13%。

德债仍有一定的避险吸引力，因伊拉克逊尼派叛乱引发对全球成长前景的担忧，尽管油价周四从九个月高位小幅回落。

欧元区经济不振扶助支撑区内公债，尽管这些国家公债的信誉度正不断恶化。

一意大利企业游说团体和一奥地利智库周四分别调降所在国的成长预估，穆迪称，西班牙扩大减税范围的计划使预算赤字目标面临风险，进而使该国的信用评级受到影响。

10年期意大利和西班牙公债收益率 下跌，分别报2.72%和2.64%，距离本月稍早触及的纪录低位不远。(完)

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