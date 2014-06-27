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债券 | 2014年 6月 27日 星期五 23:58 BJT

欧元债市：德国通胀数据高于预期，提振德债脱离今年低点

* 德国通胀数据高于预期，西班牙通胀低于预期

* 意大利发售79亿欧元公债，在目标区间顶部

路透伦敦6月27日 - 德债收益率周五从今年低点反弹，此前德国公布的数据显示，6月通胀略增，令欧洲央行得以维持观望的态势。

德国联邦统计局周五公布数据显示，6月消费者物价指数(CPI)初值较上月上升0.3%，较上年同期上扬1.0%(路透调查预估为升0.2%和升0.7%)。该数据抵消了西班牙通胀低于预期的影响。

欧元区公债本周上扬，因之前公布的企业调查显示经济成长前景转弱，促使投资人臆测欧洲央行将最终不得不祭出大规模购买资产计划。

尽管欧洲央行已经承认这是选项之一，但一些政策委员表示，要实施该计划还有一段长距离，央行宁愿先观望本月降息的效果。

10年期德债收益率 升2个基点，报1.26%，周一该收益率曾触及1.24%的一年低点，略高于2012年所创的1.13%纪录低点。

意大利公债价格周五一度下滑，因投资人消化近80亿欧元新债，此次发债的收益率在纪录低点，促使一些市场人士对本周升势获利了结。

意大利10年期公债 和西班牙10年期公债 收益率均收平，分别报2.72%和2.65%，稍早都一度上涨约5个基点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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