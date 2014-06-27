欧元债市：德国通胀数据高于预期，提振德债脱离今年低点

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
* 德国通胀数据高于预期，西班牙通胀低于预期
* 意大利发售79亿欧元公债，在目标区间顶部
路透伦敦6月27日 - 德债收益率周五从今年低点反弹，此前德国公布的数据显示，6月通胀略增，令欧洲央行得以维持观望的态势。
德国联邦统计局周五公布数据显示，6月消费者物价指数(CPI)初值较上月上升0.3%，较上年同期上扬1.0%(路透调查预估为升0.2%和升0.7%)。该数据抵消了西班牙通胀低于预期的影响。
欧元区公债本周上扬，因之前公布的企业调查显示经济成长前景转弱，促使投资人臆测欧洲央行将最终不得不祭出大规模购买资产计划。
尽管欧洲央行已经承认这是选项之一，但一些政策委员表示，要实施该计划还有一段长距离，央行宁愿先观望本月降息的效果。
10年期德债收益率 升2个基点，报1.26%，周一该收益率曾触及1.24%的一年低点，略高于2012年所创的1.13%纪录低点。
意大利公债价格周五一度下滑，因投资人消化近80亿欧元新债，此次发债的收益率在纪录低点，促使一些市场人士对本周升势获利了结。
意大利10年期公债 和西班牙10年期公债 收益率均收平，分别报2.72%和2.65%，稍早都一度上涨约5个基点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透4月18日 - 据周二发布的一份公司公告，中青旅控股股份有限公司的一家子公司已通过一笔20年期贷款，为浙江省的一个旅游项目开发筹到22亿元人民币(3.193亿美元)。
路透东京4月18日 - 日本公债价格周二全线下滑，跟随美债全线下跌走势。 指标10年期日债收益率(殖利率) 上涨1个基点至0.010%，此前一度高见0.015%。30年期日债收益率 上涨2.5个基点至0.760%，周一曾触及三个月低点0.735%。 周二的五年期日债标售吸引到足够需求，此前财务省将发行规模从2.4万亿(兆)日圆削减至2.2万亿日圆(202亿美元)。投标倍数升至3.28，前次于3月举行的标售投标倍数为2.86。 但另一个衡量需求的指标显示，近来五年期日债价格上涨、收益率跌至五个月新低之后，该品种对某些买家来说可能太贵了。 平均得标价格与最低得标价格差距(tail)仍保持在相对较宽的0.04。该价差较小通常预示需求较强劲。 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因美国股市走高，削弱了避险债券的需求。 当日涨跌 上日