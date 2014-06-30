欧元债市：葡萄牙公债收益率上涨，该国最大银行控股公司被调查

葡萄牙财政部长Maria Luis Albuquerque表示，必利胜银行资本充足，政府认为该行对金融稳定和公共财政不构成威胁。

交易员称，公债承压的另一个原因是，不希望在市场紧张不安的情况下抛售该行股票或债券的投资人倾向透过押注公债收益率上升来对冲损失。