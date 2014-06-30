欧元债市：葡萄牙公债收益率上涨，该国最大银行控股公司被调查

* 卢森堡调查必利胜银行(BES)控股公司
* 葡萄牙公债表现不及欧元区其他公债
* 欧元区通胀6月持稳在0.5%
路透伦敦6月30日 - 葡萄牙公债收益率周一上涨，因卢森堡司法当局对葡萄牙最大银行必利胜银行(BES)的三家控股公司展开调查，该行前景不明朗，股价暴跌。
葡萄牙财政部长Maria Luis Albuquerque表示，必利胜银行资本充足，政府认为该行对金融稳定和公共财政不构成威胁。
不过，债市交易员表示，该行股价暴跌令一些谨慎的投资人对近期葡萄牙公债的升势了结获利。
必利胜银行 股价暴跌9%，盘中一度挫跌逾10%。
交易员称，公债承压的另一个原因是，不希望在市场紧张不安的情况下抛售该行股票或债券的投资人倾向透过押注公债收益率上升来对冲损失。
葡萄牙10年期公债收益率 升8个基点，报3.67%，本月稍早一度触及2005年底来最低的约2.25%。葡萄牙公债今日表现不及其他欧元区公债。
德债收益率下滑，因此前数据显示，6月欧元区通胀为0.5%，在上周五德国公布的通胀数据高于预期后，投资人原本预计欧元区通胀会更高。
德国10年期公债收益率 跌1.2个基点，报1.247%。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)