欧元债市：美/德公债利差升至1999年来最宽，因经济表现和央行政策背离

* 美国6月非农就业岗位猛增28.1万，超预期

* 欧洲央行总裁德拉吉称6月措施应能提振放贷

* 欧洲央行准备在必要时印钞

* 美/德公债利差升至约137个基点的1999年来最宽

路透伦敦7月3日 - 美国公债较可比德债利差周四升至1999年来最高，因欧洲央行势将加大力度提振迟滞的欧元区经济，而美国数据显示就业市场复苏。

美国劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%，为2008年9月以来最低水平。4月和5月数据被上修，两个月就业岗位累积再增加2.9万个。就业岗位增幅连续第五个月超过20万，为1990年代末科技热潮以来首见。

欧洲央行总裁德拉吉详述了长期贷款计划条款细节，该计划旨在推进商业银行向经济进一步放贷。

德拉吉还表示，如果欧洲央行判断通胀前景改变，则准备好印钞应对。这同美联储缩减刺激货币政策的立场相差得越来越远。

“目前两家央行的货币政策差异相当清晰。至少在欧元区实施量化宽松政策是有好处的。”Investec首席分析师Philip Shaw表示。

美国10年期公债 收益率升3个基点，报2.66%，而可比德债 收益率基本持平，报1.29%。稍早收益率差扩至137个基点的15年最高。在过去一年，该收益率差扩阔约半个大点。

欧洲央行超宽松货币政策对收益率的影响在欧元区最低评等公债市场也可见一斑。西班牙 、意大利 和葡萄牙10年期公债 收益率跌4-5个基点，分别报2.69%、2.75%和3.61%。（完）

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