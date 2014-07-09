欧元债市：葡萄牙公债收益率攀升，因担忧BES创始家族提出的债务重组提议

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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* 当地媒体报道，BES创始家族提出ESI债务延期和债换股提议
* 葡萄牙公债领跌区内二线公债
* 希腊计划发售新三年期公债
路透伦敦7月9日 - 葡萄牙公债收益率周三攀升，因市场担忧该国最大的上市银行Banco Espirito Santo的创始家族(BES)对旗下一控股公司提出的债务重组提议。
葡萄牙政府多次表示，控股公司的问题不会影响到BES，不会危及该国的公共财政状况。
葡萄牙10年期公债收益率 攀升近30个基点，触及日高3.96%，之后回落至3.80%。分析师称，公债价格在下午的交易中反弹，暗示债市卖盘是因担忧所致，并非恐慌性抛售。
卢森堡当局上月表示，已开始对BES创始家族在卢森堡注册的控股公司Espirito Santo International(ESI)违反公司法的指控展开调查。
两位知情人士告诉路透，创始家族正考虑进行债务股权互换，且可能要求债权人延长偿债期限。
穆迪将Espirito Santo Financial Group的评级从B2调降至Caa2，称评级仍处于可能被进一步调降的观察名单中。
其他欧元区公债收益率也攀升。希腊10年期公债收益率 上扬8个基点，至日高6.11%。
交易商称，投资者抛售希腊公债，为两年前违约后第二轮新债发售预留空间。
希腊聘请了五家银行担任新三年期公债发售的承销商，预计新债将在周四发行，筹资规模30亿欧元。其中一位主承销商透露，最初定价指引为发行收益率在3.5-3.625%。(完)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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