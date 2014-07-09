欧元债市：葡萄牙公债收益率攀升，因担忧BES创始家族提出的债务重组提议

* 当地媒体报道，BES创始家族提出ESI债务延期和债换股提议

* 葡萄牙公债领跌区内二线公债

* 希腊计划发售新三年期公债

路透伦敦7月9日 - 葡萄牙公债收益率周三攀升，因市场担忧该国最大的上市银行Banco Espirito Santo的创始家族(BES)对旗下一控股公司提出的债务重组提议。

葡萄牙政府多次表示，控股公司的问题不会影响到BES，不会危及该国的公共财政状况。

葡萄牙10年期公债收益率 攀升近30个基点，触及日高3.96%，之后回落至3.80%。分析师称，公债价格在下午的交易中反弹，暗示债市卖盘是因担忧所致，并非恐慌性抛售。

卢森堡当局上月表示，已开始对BES创始家族在卢森堡注册的控股公司Espirito Santo International(ESI)违反公司法的指控展开调查。

两位知情人士告诉路透，创始家族正考虑进行债务股权互换，且可能要求债权人延长偿债期限。

穆迪将Espirito Santo Financial Group的评级从B2调降至Caa2，称评级仍处于可能被进一步调降的观察名单中。

其他欧元区公债收益率也攀升。希腊10年期公债收益率 上扬8个基点，至日高6.11%。

交易商称，投资者抛售希腊公债，为两年前违约后第二轮新债发售预留空间。

希腊聘请了五家银行担任新三年期公债发售的承销商，预计新债将在周四发行，筹资规模30亿欧元。其中一位主承销商透露，最初定价指引为发行收益率在3.5-3.625%。(完)

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