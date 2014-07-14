欧元债市：葡萄牙公债收益率走低，因圣灵银行努力缓解投资者不安情绪

* 葡萄牙圣灵银行采取行动，缓解对其稳定性的担忧

* 葡萄牙公债收益率走低，区内二线公债市场企稳

* 上周公债市场遭抛售提醒投资者欧元区存在的问题

路透伦敦7月14日 - 葡萄牙公债收益率周一进一步走低，因该国最大的上市银行采取行动缓解投资者对其稳定性的担忧。欧元区债市在上周因年内首次风险扩散而走疲。

近期，圣灵银行 创始家族旗下一控股公司的网站披露该公司出现财务违规，导致葡萄牙股市和债市全线重挫。

圣灵银行上周表示，该行的资本规模达到21亿欧元，超过最低监管要求，足以应对其在圣灵家族旗下控股公司11.5亿欧元的曝险。

该行周一称，董事会让原本应在7月底就职新的管理层走马上任，因葡萄牙央行要求该行调整管理层，以避免卷入创始家族的财务危机之中。

另外，圣灵家族还出售在该行的部分股权。

葡萄牙10年期公债收益率 回落6个基点，报3.83%，从上周触及的超过4%的六周高位回落。10年期希腊公债收益率 下跌5个基点，报6.25%。10年期西班牙和意大利公债收益率持平至小跌。

荷兰合作银行的市场分析师Emile Cardon表示，上周二线公债市场的全面抛售，显示尽管投资者买入较高收益公债，但他们仍十分担心欧元区的状况。

“有理由相信，并非欧元区的所有问题都已解决，我们将继续看到，在经济脆弱复苏的过程中，将出现一波接一波的波动，”他说。(完)

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