欧元债市：葡萄牙公债收益率走势反复，圣灵银行忧虑仍牵动神经

* 对圣灵银行家族企业财务体质的担忧持续

* 美国企业业绩强劲以及叶伦讲话基调温和缓和债市跌势

路透伦敦7月15日 - 葡萄牙公债收益率周二走势反复，因对该国最大上市银行圣灵银行对其创始家族旗下问题企业敞口的担忧持续。

在摩根大通和高盛公布强劲业绩，重燃投资人对较高风险资产兴致后，收益率稍早的升势被逆转。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对美国参议院金融服务委员会的证词陈述中表示，美国经济复苏仍不完全，为在可预见未来保持宽松货币政策提供依据。这对较高收益资产也有支撑作用。

在圣灵银行 股价创下0.3550欧元的纪录低点后，债市再度承压。一些股市交易员指，市场担心周一创始家族出售该行股票的价格过于低廉。

创始家族以每股0.34欧元出售所持圣灵银行的5%股票，以向该行注入新的资金。该行还任命了新的执行长，试图安抚投资人其财务状况仍然稳定。

消息人士表示，圣灵银行创始家族旗下的控股公司准备申请债权人保护。

葡萄牙10年期公债收益率 最后升1个基点，报3.84%，盘中在3.80-3.95%区间内波动。

葡萄牙和希腊公债表现不及其他较低评等欧元区公债。市场人士表示，上周的忧虑蔓延看来将告终。