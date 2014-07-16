欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，市场对圣灵银行前景更为乐观

巴股业绩：淡水河谷第一季净利不及预期，因暴雨妨碍关键矿山的产出
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 下跌10个基点至3.74%。过去一周该收益率日常波动幅度超过10个基点，曾经短暂突破4%。
“...葡萄牙公债成为圣灵银行问题的受害者，”德国商业银行利率策略师Rainer Guntermann表示，“但是我们可能到了这样一个阶段，即市场认为问题未必会蔓延至公债或其他市场。”
“市场更为乐观地认为圣灵银行没有那么糟，而且如有必要该行甚至能筹集更多资本，”一名交易员说，“这看起来越来越像是个别风险。”
其他欧元区公债收益率大多下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二在参议院一委员会发表的证词，维持了在可预见未来利率仍超低的预期。
中国经济成长数据优于预期，亦提振对高收益资产的胃纳。
德国日内稍晚将发售10年期公债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/杜明霞；审校 张涛/张若琪)
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