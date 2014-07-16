欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，市场对圣灵银行财务稳定性更为乐观

巴股业绩：淡水河谷第一季净利不及预期，因暴雨妨碍关键矿山的产出
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
* 市场对圣灵银行财务稳定性更为乐观
* 葡萄牙公债收益率下滑，但不确定性犹存
* 葡萄牙国库券发售顺利
路透伦敦7月16日 - 葡萄牙公债收益率(殖利率)周三下跌，投资者更为乐观地认为该国最大上市银行--圣灵银行(BES) 有能力应对创始家族面临的财务问题，但不确定性仍然较大。
间接持股BES的Rioforte准备在卢森堡申请债权人保护。该消息在早盘打压葡萄牙公债，但随着股市开盘和BES股价上扬，债市也随后反弹。
BES股票自周二盘末开始反弹，其执行长表示该银行资本充足；投资者对风险资产的偏好也有所回升，受助于美国银行业的强劲获利以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的温和表态。
葡萄牙政府和央行不断重申圣灵银行有能力应对在创始家族旗下问题企业的任何敞口，因其有21亿欧元资本，高于监管的最低要求。
葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 下跌11个基点至3.73%。过去一周该收益率日常波动幅度超过10个基点，曾经短暂突破4%。
葡萄牙政府救助计划还剩60亿欧元，可在需要时救助银行业，该国财政部也建立了财政缓冲，筹措了一些明年需要的资金。
苏格兰皇家银行策略师Michael Michaelides表示，“市场可能过分解读了对主权债的影响。”
葡萄牙顺利发售了12.5亿欧元国库券，12个月国库券收益率小幅上升。
在上周欧元区其他二线国家公债也受到一波牵连后，本周其他二线公债未受葡萄牙银行业忧虑拖累。
分析师表示，对圣灵银行的担忧“被过分炒作”，为买入二线公债提供了一个良机。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0