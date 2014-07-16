欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，市场对圣灵银行财务稳定性更为乐观

* 市场对圣灵银行财务稳定性更为乐观

* 葡萄牙公债收益率下滑，但不确定性犹存

* 葡萄牙国库券发售顺利

路透伦敦7月16日 - 葡萄牙公债收益率(殖利率)周三下跌，投资者更为乐观地认为该国最大上市银行--圣灵银行(BES) 有能力应对创始家族面临的财务问题，但不确定性仍然较大。

间接持股BES的Rioforte准备在卢森堡申请债权人保护。该消息在早盘打压葡萄牙公债，但随着股市开盘和BES股价上扬，债市也随后反弹。

BES股票自周二盘末开始反弹，其执行长表示该银行资本充足；投资者对风险资产的偏好也有所回升，受助于美国银行业的强劲获利以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的温和表态。

葡萄牙政府和央行不断重申圣灵银行有能力应对在创始家族旗下问题企业的任何敞口，因其有21亿欧元资本，高于监管的最低要求。

葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 下跌11个基点至3.73%。过去一周该收益率日常波动幅度超过10个基点，曾经短暂突破4%。

葡萄牙政府救助计划还剩60亿欧元，可在需要时救助银行业，该国财政部也建立了财政缓冲，筹措了一些明年需要的资金。

苏格兰皇家银行策略师Michael Michaelides表示，“市场可能过分解读了对主权债的影响。”

葡萄牙顺利发售了12.5亿欧元国库券，12个月国库券收益率小幅上升。

在上周欧元区其他二线国家公债也受到一波牵连后，本周其他二线公债未受葡萄牙银行业忧虑拖累。

分析师表示，对圣灵银行的担忧“被过分炒作”，为买入二线公债提供了一个良机。(完)

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