欧元债市：低评级债券收益率下跌，关注乌克兰危机

俄罗斯与西方的关系愈发紧张。该紧张关系始于俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚地区，还对该国乌克兰东部的分裂分子表示支持。

部分市场人士揣测，马航客机事件将促使西方与俄罗斯之间的危机出现外交解决办法。

“投资者不像上周五那么担心，”DZ Bank的策略师Christian Lenk表示。“市场上隐隐有一些希望，认为冲突已经达到顶峰，近期可能会缓和。”

意大利10年期公债收益率(殖利率) 下跌2个基点，报2.79%。西班牙10年期公债收益率 跌1.5个基点，报2.61%。

此外，交易商还在关注西班牙可能进行的公债发售。据报纸报导，该国可能定向出售50年期公债。

西班牙金融日报Expansion援引国库部长Inigo Fernandez de Mesa称，他不能排除定向发行50年期公债的可能性，因为国际投资者对超长期公债的需求增强。

德国10年期公债收益率 微跌至1.15%，接近2012年中期债务危机顶峰时创下的纪录低点1.126%。(完)

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