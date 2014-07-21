欧元债市：低评级债券收益率下跌，关注乌克兰危机

标题新闻：白宫高级官员告诉哥伦比亚广播公司，预计众议院将在本周投票通过共和党医保法案
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俄罗斯与西方的关系愈发紧张。该紧张关系始于俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚地区，还对该国乌克兰东部的分裂分子表示支持。
部分市场人士揣测，马航客机事件将促使西方与俄罗斯之间的危机出现外交解决办法。
“投资者不像上周五那么担心，”DZ Bank的策略师Christian Lenk表示。“市场上隐隐有一些希望，认为冲突已经达到顶峰，近期可能会缓和。”
意大利10年期公债收益率(殖利率) 下跌2个基点，报2.79%。西班牙10年期公债收益率 跌1.5个基点，报2.61%。
此外，交易商还在关注西班牙可能进行的公债发售。据报纸报导，该国可能定向出售50年期公债。
西班牙金融日报Expansion援引国库部长Inigo Fernandez de Mesa称，他不能排除定向发行50年期公债的可能性，因为国际投资者对超长期公债的需求增强。
德国10年期公债收益率 微跌至1.15%，接近2012年中期债务危机顶峰时创下的纪录低点1.126%。(完)
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(编译 田建华/李春喜; 审校 张明钧/高琦)
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(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。